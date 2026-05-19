Un choque entre dos vehículos atasca el tráfico en La Ronda de León junto a La Granja

Un choque ha provocado problemas de tráfico.DL

Una colisión entre dos vehículos ha causado notables retenciones en la zona de La Granja a primera hora de la tarde, debido a un siniestro que si bien no ha causado daños humanos, sí que provoca importantes problemas en el tráfico.

A la hora de elaborar esta información, los efectivos policiales no habían llegado todavía a la zona y las colas ya se ven especialmente numerosas.

No obstante, todo hacía pensar que se recuperaría la normalidad en pocos minutos. Fue a las 19:31 horas y consistió en una colisión por alcance entre dos turismos en el pk 147 de la LE-20.

El Servicio de Emergencias 112 envió efectivos para atender a una mujer de unos 35 años con dolor cervical. Lo comunicó a la Policía Local, a Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl.