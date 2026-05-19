Diario de León

Un choque entre dos vehículos atasca el tráfico en La Ronda de León junto a La Granja

Solamente se han producido daños materiales, pero las retenciones han sido muy notables

Un choque ha provocado problemas de tráfico.

Un choque ha provocado problemas de tráfico.DL

Miguel Ángel Zamora
Publicado por
Miguel Ángel ZamoraRedactor de León
León

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Una colisión entre dos vehículos ha causado notables retenciones en la zona de La Granja a primera hora de la tarde, debido a un siniestro que si bien no ha causado daños humanos, sí que provoca importantes problemas en el tráfico.

A la hora de elaborar esta información, los efectivos policiales no habían llegado todavía a la zona y las colas ya se ven especialmente numerosas.

No obstante, todo hacía pensar que se recuperaría la normalidad en pocos minutos. Fue a las 19:31 horas y consistió en una colisión por alcance entre dos turismos en el pk 147 de la LE-20.

El Servicio de Emergencias 112 envió efectivos para atender a una mujer de unos 35 años con dolor cervical. Lo comunicó a la Policía Local, a Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl.

Un choque ha provocado problemas de tráfico.

Un choque ha provocado problemas de tráfico.DL

Accidente en La Ronda de León

Un choque ha provocado problemas de tráfico.

Un choque ha provocado problemas de tráfico.DL

Accidente en La Ronda de León

Un choque ha provocado problemas de tráfico.

Un choque ha provocado problemas de tráfico.DL

Accidente en La Ronda de León

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