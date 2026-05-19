Segundo incendio consecutivo de un mes en la misma zona de Eras de Renueva

La intensa humareda era visible desde el final de la zona de Eras de RenuevaRODRIGO, ALONSO

Varias dotaciones del Cuerpo de Bomberos de León, se han desplazado a la zona de Eras de Renueva por segunda vez en el último mes para sofocar un incendio que se ha declarado en el mismo área.

La humareda era visible desde la zona del final de la barriada, y aunque en principio parecía que no era especialmente grave, si ha desatado las alarmas.

Efectivos policiales, han acudido también a la zona para hacerse cargo del orden público