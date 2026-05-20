Otra primavera de selva en el pasillo del tren de Feve en León

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A la vegetación sólo le hace falta encontrar sol y agua para crecer a su antojo. En el entorno urbano, a estos dos factores se debe sumar el descuido de los responsables municipales para que se desborde sin coto ninguno.

Un ejemplo se ve en el pasillo de la integración de Feve, que va desde la parada de La Asunción hasta la terminal de la avenida Padre Isla.

En ese entorno, frenta al patio del colegio Marista San José, en apenas tres dedos de terreno que quedan entre el adoquinado y el muro, enraízan de nuevo esta primavera las malas hierbas que avanzan cerca ya del medio metro de altura.