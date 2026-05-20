Los médicos claman en León por la indolencia del Gobierno: «No vamos a parar»

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El delegado provincial de la Asociación Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) en León, Óscar Cordero, advirtió ayer tarde que, si el Ministerio de Sanidad «no accede a sentarse a negociar con el comité de huelga» un Estatuto propio, se producirá «una escalada del conflicto» que podría llevar a huelga indefinida permanente «u otras alternativas».

Así lo comunicó ayer en una nueva movilización convocada en la ciudad de León contra el Estatuto Marco que promueve el Ministerio de Sanidad y para reivindicar «la necesidad» de uno que suponga «un marco jurídico que reúna las condiciones de trabajo» de los médicos y que «actualmente no existe», sino que se integra en el Estatuto Marco que «engloba todas las profesiones sanitarias», recoge Ical.

Un Estatuto para cuyas mesas de negociación, «por una cuestión numérica», los representantes de los médicos «tienen un asiento que es simplemente consultivo», de forma que «no tienen capacidad de voto». Frente a ello, el delegado provincial de MUD en León consideró que las condiciones que afectan al trabajo y que regulan la asistencia sanitaria «tienen que estar pactadas con los médicos porque son los primeros afectados», con el objetivo de «garantizar una calidad asistencial adecuada, una seguridad del paciente y la continuidad del sistema público de salud», ya que «muchos compañeros están abandonando la profesión o dedicándose al sector privado ante las condiciones actuales» que, en cuanto a jornada y descansos, «son muy sangrantes».

Tras varias jornadas de huelga, Óscar Cordero lamentó que el Ministerio de Sanidad «sigue sin atender» sus reivindicaciones, aunque reconoció que estas «empiezan a dar los primeros frutos» después de que el Parlamento gallego aprobara una moción a favor del Estatuto propio del médico, lo que quiere decir que «hay un apoyo institucional y parlamentario a la norma en Galicia» donde, además, «se ha llegado a un acuerdo autonómico con una serie de mejoras para el colectivo que también se ha implementado en en Aragón». Sobre la posibilidad de que este acuerdo fuera replicado, el delegado de MUD detalló que «hay una propuesta de la Confederación Española de Sindicatos Médicos», ante la que consideró que «se podría llegar a un acuerdo a nivel autonómico».