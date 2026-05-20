León encara un miércoles estable y más cálido con máximas de hasta 27ºC

Un día soleado en un paraje de la provinciaDL

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La estabilidad atmosférica marcará la jornada de este miércoles en la provincia de León, con cielos poco nubosos o despejados y un ascenso generalizado de las temperaturas máximas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Tras varios días de variabilidad primaveral, el tiempo dará una tregua con un panorama dominado por el sol y un ambiente más agradable en las horas centrales. Las mínimas apenas cambiarán, manteniendo madrugadas frescas, mientras que las máximas subirán de forma moderada, especialmente en el Bierzo.

En León capital, los termómetros oscilarán entre los 8 y los 24 grados, en una jornada favorable para actividades al aire libre. Ponferrada registrará las temperaturas más altas, con hasta 27 grados, frente a una mínima de 9 grados.

En Astorga se esperan entre 7 y 25 grados, mientras que en Villablino las temperaturas irán de 6 a 25 grados, con condiciones algo más frescas propias de la montaña. En toda la provincia predominará el viento flojo del noroeste.

Este escenario responde a una situación típica de primavera avanzada, con predominio de altas presiones que favorecen cielos despejados y un progresivo aumento de las temperaturas.