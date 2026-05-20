Las Jornadas de Montaña León en Primavera rinden homenaje a las ‘cainejas’ y a la mujer rural y de montaña leonesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León acoge una nueva edición, la séptima, de la Jornadas de la Montaña León en Primavera, un certamen deportivo y cultural organizado por la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León con el respaldo del Ayuntamiento de León y la colaboración de varios clubes de montañismo de León. Esta edición pone en valor el papel de la mujer en la montaña, la mujer rural, y el hito de las ‘cainejas’.

El concejal de Deportes, Vicente Canuria, acompañado de la vicepresidenta de la Federación, Ana Isabel Martínez de Paz; el delegado en León, Francisco Javier Fernández; y el organizador de las jornadas, Vicente García, han presentado hoy esta nueva convocatoria para montañistas y amantes y aficionados a la montaña, que se celebrará del 25 al 29 de mayo, todos los días a las 19:30 horas, en el salón de actos del Ayuntamiento en la calle Alfonso V.

Canuria ha destacado el apoyo del Ayuntamiento de León a las iniciativas deportivas que promuevan el ejercicio físico saludable y la promoción de valores, a la vez que ha resaltado el trabajo de esta federación en la organización de estas jornadas que, como ha añadido, son ya una cita ineludible en la ciudad para los aficionados a la montaña.

A lo largo de las jornadas habrá conferencias, mesa redonda y audiovisuales para poner en valor la montaña leonesa y la mujer rural y de la montaña, actividades que se complementará con la exposición fotográfica ‘Mirada hacia la historia: Picos de Europa, en torno al Naranjo de Bulnes’ en el vestíbulo del salón de actos.

Las VII Jornadas de Montaña León en Primavera comenzarán el lunes 25 de mayo con la charla y el audiovisual ‘Entre el cielo y las peñas’, a cargo de Kris Montero, guardesa del refugio de Collado Jermoso, un homenaje a las mujeres que han estado presentes en la montaña leonesa protegiendo y cuidando su entorno. El certamen continuará el 26 y 27 de mayo con sendas proyecciones de montañero y alpinista Valentín Costo sobre ‘León: montañas mágicas’ y ‘Valdeón y Sajambre: del Cares al Sella’.

Una mesa redonda sobre la vida de la mujer rural y la proyección de ‘Las guardianas del olvido: corazón de roca’ centrará la jornada del 28 de mayo, actividad que abrirá el alcalde de León, José Antonio Diez.

Un audiovisual sobre ‘Heroínas del Naranjo: las cainejas y Ana I. Martínez de Paz’, de Valentín Costo, cerrará el viernes 29 de mayo las VII Jornadas de Montaña León en Primavera. Un homenaje a las dos mujeres que en 1935 subieron al Picu Urriellu por la llamada vía de paso horizontal, María Isabel Pérez y Teófila Gao, conocidas como las ‘cainejas’.