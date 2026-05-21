Oro líquido en La Era: Trobajo del Camino se rinde al lúpulo

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Si el cuerpo le pide 'caña', su destino desde este viernes y durante todo el fin de semana no es la ciudad alemana de Baviera, sino el parque de La Era en Trobajo del Camino. Vuelve la Feria de Artesanos Cerveceros Beer Sar, que en su tercera edición se consolida como el oasis perfecto para los devotos de la buena cebada y los infieles del «quinto» industrial. Una cita que es mucho más que barra libre: es un escaparate del talento líquido y un homenaje al lúpulo leonés, ese oro verde que enorgullece a León.

El plan es infalible con tres jornadas donde los mejores productores artesanos compartirán espacio con foodtrucks (para que nadie beba con el estómago vacío) y una programación musical diseñada para que el recinto sea el punto de encuentro definitivo del fin de semana.

La organización recae en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo en feliz comandita con la Asociación de Cerveceros Caseros de San Andrés (ACCS). ¿El objetivo? Apoyar al pequeño productor que mima cada botella y presumir de tradición agrícola local. Para esta edición, el festival ha reunido a ocho marcas que son pura poesía embotellada. Habrá variedades para todos los gustos, desde las más refrescantes hasta las que despiertan el alma.

Así que pasen, beban y elijan su favorita entre Píntega y Valles del Lúpulo, que juegan en casa y demostrarán cómo se mima el producto autóctono; Vereda y Redneck Brewery y sus cervezas con actitud, de esas que dejan huella en el paladar; Zerep y Vamos a Beer que ofrecen creatividad en cada trago (y nombres que ya te sacan una sonrisa antes de abrir la chapa); y Asturias Brewing Company y Oso, los invitados perfectos para demostrar que la buena vecindad también se mide en litros.

Y como beber sin música es similar a un jardín sin flores, la feria viene con la banda sonora integrada para que la digestión sea más ligera. Mañana viernes las espitas se abren oficialmente a las 19.00 horas. Para calentar el ambiente, a las 21.00 horas llega el directo de Los Atributos, seguidos por el ritmo en los platos de Pedro Pablo Madrid.

El sábado, maratón. Arranca temprano con un «vermouth musical» amenizado por el DJ Nuno Rodrígues. A las 18.00 horas, tregua familiar con actividades infantiles y pintacaras (para que los padres puedan catar en paz). La noche la encenderán Voodoo Lovers y Mitómanos, aderezado todo con un suculento sorteo de regalos de la Asociación de Artesanos Cerveceros.

Y el domingo 24 (la penúltima y a casa), la programación estira aún el fin de semana con más música en directo y catas guiadas para apurar las últimas existencias de los barriles.

De modo que ya lo saben, dejen el coche en casa, afinen el paladar y prepárense para brindar. Porque la vida es demasiado corta para beber cerveza aburrida.