Los mejores aviones de combate del Ejército del Aire aterrizan en León

Los principales aviones de combate del Ejército del Aire hacen escala en LeónDL

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Las pistas de la Base Aérea de León son estos días un hervidero. F-5, F-18 y los Eurofigthers hacen escala en León camino de Vigo para preparar la exhibición aérea que tendrá lugar en la ciudad gallega el próximo 30 de mayo con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. En total, participarán 70 aeronaves entre cazas de combate, aviones de transporte, unidades de vigilancia marítima y helicópteros de los tres ejércitos. También pasa estos días por León el Pilatus, el avión con el que se entrena la princesa Leonor. El sonido atronador de los aviones se dejará sentir en el entorno del aeropuerto de La Virgen, por el que hasta ahora han pasado 1 Eurofigther del Ala 14 de Albacete; un F-5 del Ala 23 de Talavera, tres F-18 del Ala 15 de Torrejón de Ardoz y el Pilatus de la Academia General del Aire, de Murcia. Maniobras, repostaje y levantar el vuelo de nuevo con destino a Vigo para entrenar la exhibición.