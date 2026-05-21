Pesadilla de medianoche en el AVE a las puertas de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El trayecto de Alicante a León del 112 no acabó anoche bien, porque acabó tarde; muy tarde. Como una hora y media casi después de ese horario fijados, que son las diez y media, y completa una de las conexiones más celebradas y eficientes que puede disfrutar hoy el usuario del tren en la capital leonesa.

El de ayer fue distinto. Ya en Onzonilla, casi en paralelo a ese triángulo de las Bermudas que contagia el cambiador de ancho, el AVE procedente de Alicante se quedó clavado. Y así, hasta cerca de la media noche, con el pasaje en el tren sin recibir más referencia que una incidencia técnica haría imposible que llegaran a sus domicilios o al hospedaje a la hora prevista. La cena tuvo que esperar, como la paciencia del pasaje.

El enclave del punto de incidencia, junto al cambiador de Vilecha que suele atrapar a decenas de trayectos de los trenes de doble ancho que salen a la vía de la pasante, hizo pensar mal sobre la causa del parón. Anoche, la vía de la alta velocidad se contagió del mal endémico del cambiador en Onzonilla.