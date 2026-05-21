Una persecución policial en el alfoz de León termina con un vehículo volcado en Azadinos

Sirenas, luces y velocidad. Una persecución policial sobresaltó ayer por la noche a los vecinos de la localidad de Azadinos, en el municipio de Sariegos. El operativo de búsqueda de unos supuestos infractores se había extendió por varias arterias del alfoz leonés y culminó con el vuelco del vehículo perseguido tras desplegar un importante contingente de seguridad y asistencia en la zona.

Los hechos se desencadenaron tras saltar las alarmas para localizar a unos presuntos infractores que huían del cerco policial. Se activó un protocolo de colaboración conjunta que sumó las fuerzas de la Guardia Civil, la Policía Local de León y la Policía Local de San Andrés del Rabanedo.

La coordinación de los tres cuerpos permitió cercar al vehículo en fuga. Sin embargo, en su intento de esquivar a los agentes a su paso por Azadinos, el conductor perdió el control del coche, que terminó volcando de forma aparatosa junto al parque. Hasta el lugar del accidente se tuvo que desplazar una grúa de gran tonelaje para retirar el vehículo siniestrado.

El suceso se produjo de noche.DL

Este nuevo incidente vuelve a poner el foco sobre la seguridad en el área metropolitana de León. No se trata de un hecho aislado; en los últimos meses, el alfoz de la capital ha sido escenario de varios episodios de conducción temeraria y fugas policiales.

Municipios del cinturón urbano como Villaquilambre (con persecuciones en la LE-20 y la N-621) o los accesos por Valverde de la Virgen ya han registrado situaciones similares recientemente, habitualmente protagonizadas por vehículos que intentan eludir controles de velocidad o de sustancias estupefacientes aprovechando la red de carreteras secundarias que conectan estas localidades.

Las luces de los cuerpos de policía iluminaron la zona del parque de Azadinos.DL

La rápida resolución del incidente de ayer en Azadinos ha vuelto a demostrar la efectividad de la cooperación entre los diferentes cuerpos de seguridad local y nacional, una demanda histórica de los alcaldes del alfoz para frenar este tipo de conductas delictivas que ponen en riesgo la seguridad vial de los vecinos. Al cierre de esta edición, las autoridades continúan instruyendo las diligencias correspondientes.