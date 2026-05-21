“Sangrante y dramático”: el duro diagnóstico de los abogados de León sobre el juzgado de Villablino

El Colegio de la Abogacía de León convoca un desayuno informativo para abordar cuestiones de actualidad y analizar la situación de la provincia en materia de comarcalización de la Justicia.Peio García

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“Sangrante y dramática”. Así definió hoy el decano de la Abogacía de León, David Díez Revilla, la situación del juzgado de Villablino, “la más caótica de la provincia y nadie mira para allá. Se acuerdan cuando llegan las elecciones, porque es un granero de votos”. Es uno de los asuntos que destacó en una comparecencia para analizar la situación del ámbito judicial y su repercusión en los ciudadanos.

En la localidad cabecera de la comarca de Laciana, dijo, se han acometido mejores en las instalaciones, pero la falta de personal y la temporalidad de las plazas provocan retrasos “demenciales” de más de dos años en las tramitaciones de los procedimientos, con lo que se pone en riesgo una sentencia justa. “Somos conscientes, los operadores jurídicos, están poniendo de su parte pero no es suficiente. La Administración tiene que tomar medidas porque se genera desprotección” remarcó y reconoció que la jueza actual “está tirando con todo lo que puede, pero lo que se encuentra desborda a cualquiera”. Por eso, dijo, hace falta dotarlo de mucho más personal hasta que la situación se sanee.

La queja compartida con el resto de territorios está relacionada con las consecuencias de la Ley de Eficiencia, que ha supuesto la creación de una situación de “caos para ciudadanos y profesionales, con nuevos retrasos, falta de especialización, carencia de medios personales y tecnológicos. “Hemos generado la tormenta perfecta para un colapso de la Justicia” manifestó sobre la apodada como ‘Ley de Ineficiencia’.

Que la Comunidad no tenga transferidas las competencias de Justicia, dijo, también influye en el funcionamiento del sistema y en un territorio como Castilla y León, “hay que facilitar la burocracia para que se puedan resolver trámites administrativos en las zonas rurales y formar al personal necesario para poder hacerlo”. “Se nos llena la boca con la España vaciada. Pero, ¿se le está dotando de medios para acercar la Justicia y otros recursos? No. Cada vez se centralizan más los servicios en las ciudades”, reflexionó. También aludió al sobrecoste que generan las suspensiones judiciales, propiciadas en muchas ocasiones por la falta de conectividad entre sistemas y criterios.

Violencia sobre la mujer

La comarcalización de las secciones de violencia sobre la mujer funcionan, lamentó, en la práctica más como una centralización que como una verdadera justicia de proximidad, lo que aleja a las víctimas de la sede judicial, incrementa los desplazamientos y dificulta el acceso efectivo al sistema. En partidos judiciales como Astorga y La Bañeza, la extensión territorial, la dispersión de cuarteles y dependencias y el compartir la lista de letrados de turno que atienden los casos obliga a recorrer largas distancia a los letrados, lo que compromete la inmediatez y eficacia de la asistencia.

“Hablamos de retrasos preocupantes, declaraciones de la víctima fuera de los plazos de la ley. Esperamos que la digitalización facilite evitar los desplazamientos y el coste que generan. Es complejísimo”, comentó. Díez Revilla se refirió también la traslado a la pedanía de Armunia de las conciliaciones laborales a partir del 1 de junio, lo que implica complicaciones para todos los implicados. La administración autonómica, matizó, se ha comprometido a agilizar la implantación telemáticas y esperan que se lleve a cabo antes de que acabe el año.

Otras demandas de la abogacía en las que incidió el representante de los mil abogados ejercientes y otros 700 colegiados aluden a la necesidad de que se dote a las instalaciones judiciales de espacios adecuados para las víctimas de violencia; “espacios seguros, donde poder estar antes de las celebraciones de las vistas”, dado que las actuales en León son “ruinosas, vergonzosas, indecentes e insalubres”.

También reclaman lugares de detención “dignos, que en muchos momentos no existen” en dependencias policiales y pidió también mejorar la rotulación de las sedes judiciales para facilitar su acceso a los ciudadanos. “No decimos que a nivel personal no se esté intentando hacer lo mejor posible, pero faltan recursos” remarcó antes de agradecer la buena disponibilidad de las instituciones afectadas y de recalcar que “hay que reivindicar entre todos”.