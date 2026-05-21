El PP denuncia que el Ayuntamiento de León incumple el plazo legal de pago a proveedores

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

David Fernández ofrecía el pasado martes una rueda de prensa para desgranar los informes del Plan Económico Financiero del Ayuntamiento de León que los populares habían solicitado el 4 de mayo y aseguraba que las decisiones de José Antonio Diez han provocado la necesidad de hacer ajustes presupuestarios de más de 33 millones de euros. Una comparecencia que llegaba tras la reunión mantenida por el portavoz socialista y el concejal de Hacienda con los representantes de los grupos municipales de la oposición.

El portavoz popular insistía de nuevo en que la gestión económica de José Antonio Diez estaba siendo “la peor desde los tiempos del anterior gobierno socialista capitaneado por Francisco Fernández, y del que el propio José Antonio Diez formaba parte”. Un gobierno socialista aquel que dejó en las arcas municipales una deuda superior a los 400 millones de euros, recalca David Fernández, con facturas en los cajones por valor de varios millones de euros, y que sumió al Ayuntamiento en una profunda crisis económica, que aún arrastra en la actualidad.

Pues bien, hoy el portavoz arremete de nuevo contra José Antonio diez al acusarle de ser el responsable de que el Ayuntamiento esté incumpliendo el periodo máximo de pago a proveedores. “Hace dos días afirmábamos que con este alcalde los leoneses habían tenido que volver a escuchar conceptos que creíamos ya enterrados para siempre, como ajustes, como retrasos en pagos a los proveedores o partidas sin financiación suficiente. Y podemos afirmar que algunas de las consecuencias de la deriva de Diez en la gestión económica municipal es que el Ayuntamiento lleva incumpliendo a lo largo de todo este año los plazos que marca la ley como periodo medio de pago a proveedores”, asegura Fernández.

El portavoz afirma que “durante los cuatro primeros meses de este año este dato de periodo medio de pago a proveedores ha estado por encima de los 30 días que marca la ley como plazo máximo. De hecho, uno de los peores datos de los cuatro meses es el correspondiente al último mes cerrado el mes de abril con más de 33 días”. “Superar este plazo exigido por la ley -insiste el popular-, además de acarrear consecuencias administrativas por parte del Ministerio de Hacienda, es una muestra de una pobre salud financiera por parte del Ayuntamiento, que traslada una mala imagen a los proveedores y empresas que prestan servicios y que no se veía desde los tiempos del anterior alcalde socialista, Francisco Fernández, cuando dejó una deuda que casi arruina al Ayuntamiento”.

“Es prioritario y es urgente que se hagan los ajustes necesarios que permitan recuperar la senda de la estabilidad presupuestaria y financiera, pero pasan los días y José Antonio Diez sigue sin tomar decisiones mientras la salud financiera del Ayuntamiento cada día se resiente más. En todo caso, los leoneses tienen que saber que el Partido Popular no va a permitir que los socialistas vuelvan a dejar el Ayuntamiento al borde de la ruina, como hicieron hace 15 años”, finalizó.