El Hospital de León rompe la precariedad estival con 90 contratos a enfermeras de 6 meses

El verano trae hasta 200 puestos para la Enfermería, entre los 90 contratos de medio año, los que se ofertarán a licenciadas y Tcaes.dl

El giro en la política de contratación estival del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) permite poner sobre la mesa un plan de contingencia para este verano que rompe con una tendencia histórica: León ya no exporta enfermeras, ahora las atrae.

El principal gancho de este plan radica en la duración de los contratos. El Hospital leonés oferta desde esta semana 90 plazas para profesionales de enfermería con una duración de seis meses (del 1 de junio al 30 de noviembre). Una estabilidad temporal que invierte las tornas en el noroeste de España, logra tentar y 'pescar' a profesionales de comunidades vecinas como Asturias o Extremadura, cuyos contratos estivales pasan a ser más cortos.

Para armar este puzzle, la dirección del Caule ha jugado estratégicamente con los huecos que generan las vacaciones de la plantilla fija, que conocen de antemano porque los cuadrantes se presentan antes del 30 de abril y al mejorar los contratos se busca garantizar que el Hospital siga funcionando a pleno rendimiento durante el estío y evitar que la carga asistencial de los que se van de vacaciones recaiga de forma asfixiante sobre las espaldas del personal que se queda.

A estas 90 plazas se sumará la campaña de fidelización del talento joven. El Hospital contratará a cuantas enfermeras recién licenciadas terminen sus estudios este año y deseen quedarse en León. En un claro gesto de empatía y flexibilidad, estas plazas saldrán a finales de junio para respetar de forma expresa el tradicional viaje de fin de curso que realizan las estudiantes.

El plan de contingencia también renuncia a la vieja inercia de cerrar la planta 12 del Princesa Sofía por la menor afluencia de pacientes. Permanecerá activa como los dos últimos años al haberse trasladado a ella el servicio de Digestivo. De modo que la reducción de ocupación se trasladará a la quinta planta del Virgen Blanca, la cual alberga Medicina Interna, Nefrología y el módulo destinado a los pacientes procedentes de la prisión.

El plan no olvida al personal de apoyo y ofertará 50 plazas para Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).

Como muestra de la nueva política de estabilidad, el Hospital ha garantizado la continuidad de las enfermeras que concluyeron su contrato de seis meses el pasado 30 de abril. Todas ellas han sido enlazadas automáticamente con un nuevo contrato de medio año, vigente desde el 1 de mayo al 31 de octubre. Con este paquete de medidas, el Hospital de León se posiciona como un destino sanitario competitivo de cara a disponer de suficientes manos este verano.

Los médicos, con autocobertura, peonadas y MIR

Con las bolsas agotadas, las vacaciones de los médicos se gestionan con autocobertura y peonadas, principalmente, concentrando las libranzas y con la baza añadida de los MIR. Las vacaciones de los especialistas se planifican con lupa para asegurar que haya un porcentaje mínimo en cada servicio que garantice las urgencias y los pacientes ingresados y se intenta retener a los médicos que concluyen su residencia con contratos estables de hasta 3 años.