Tensión en la plantilla de San Andrés del Rabanedo tras 4 semanas sin cobrar la nómina

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

La cuerda de la plantilla de San Andrés del Rabanedo se vuelve a tensar y amenaza con nuevas movilizaciones por los más de 22 días de retraso que se acumulan sin pagar las 300 nóminas. De modo que otra tormenta perfecta se cierne sobre este Ayuntamiento del área metropolitana leonesa, y con unos damnificados reincidentes: sus trabajadores.

Los empleados creían que este nuevo retraso en percibir sus emolumentos sería corto y derivado del traspaso de 'poderes' del interventor accidental a la nueva responsable, que llegó el pasado día 6. Y, efectivamente, esa misma semana quedó resuelta su firma ante los bancos, pero la revisión de cada una de las nóminas, con diferentes pluses y productividades, más la retahíla de reparos, dilató hasta ayer el informe de intervención preceptivo para abonar los salarios.

La fatalidad vuleve a cruzarse, no obstante, en el camino de los trabajadores de San Andrés, porque hoy viernes se celebra Santa Rita y el Ayuntamiento está cerrado, lo que pospondrá al menos hasta la última semana de mayo y a priori, la llegada del dinero a los bolsillos de la plantilla.

Este impago supone el sexto retraso salarial que sufren los empleados públicos desde octubre de 2024, una preocupante inercia provocada por el constante baile de altos funcionarios en el tercer municipio de la provincia.

«Es insostenible. No podemos vivir con la inseguridad de no saber qué día del mes vamos a cobrar, especialmente con la inflación actual y las hipotecas llamando a la puerta», denuncian los empleados afectados. Desde el equipo de Gobierno (UPL) se intenta rebajar la crispación, pero no es fácil con 750.000 euros sin entregar a sus legítimos dueños. Confían en que se resuleva en lso próximos días y que la siguiente nómina ya se pague en tiempo y forma tras resolverse el puesto de intervención de forma permanente con la primera interina que llega al Ayuntamiento en 20 meses. Lo hace desde la bolsa de la Junta tras una sucesión de nombramientos accidentales.