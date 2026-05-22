León se mueve contra el sedentarismo infantil: la inauguración del tour 'Kinder Joy of moving', en fotos

El espacio desplegado frente a San Marcos incluye campos de fútbol, zonas de baloncesto 3x3, canchas de voleibol y bádminton, además de espacios para el baile y el juego libreRAMIRO

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La plaza de San Marcos se ha convertido hoy en el centro del deporte familiar con la apertura oficial de la sexta edición del tour Kinder Joy of moving Experience en León. Esta iniciativa despliega en pleno corazón de la ciudad un gran espacio, gratuito e inclusivo, donde el juego se aleja de la competición para centrarse en el bienestar y la diversión. El circuito incluye campos de fútbol, zonas de baloncesto 3x3, canchas de voleibol y bádminton, además de espacios para el baile y el juego libre bajo la supervisión de monitores especializados. Toda la propuesta se vertebra en torno a una metodología lúdica que estimula el desarrollo físico, cognitivo y emocional de los menores.

El espacio mantendrá sus puertas abiertas durante tres jornadas, combinando visitas concertadas con colegios y entidades deportivas locales durante el viernes con el acceso libre para el público general que se extenderá a lo largo de todo el fin de semana en horarios de mañana y tarde.