El Cultural-Burgos se juega en la calle Ancha

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las quejas de los comerciantes de la calle Ancha se agitaron este viernes después de que el Ayuntamiento de León retirara temporalmente las vallas debido a la declaración de alto riesgo del partido de la Cultural y Deportiva Leonesa contra el Burgos Club de Fútbol.

Según denuncian los establecimientos, "llevan semanas pidiendo que nos quiten las vallas y las cosas que estorban y no utilizan", y "hoy deciden quitarlo todo y dejar la calle ancha limpia" por el partido. No obstante, el próximo lunes está previsto que vuelcan a colocar el cercamiento. "Por lo visto se juega en la calle Ancha. En fin pasan de nosotros. Hoy día perdido. Están limpiando y recogiendo. El lunes otro día perdido", protestan.