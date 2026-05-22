Diario de León

El Cultural-Burgos se juega en la calle Ancha

Según denuncian los establecimientos, "llevan semanas pidiendo que nos quiten las vallas y las cosas que estorban y no utilizan"

Obras en la calle Ancha de León.

Obras en la calle Ancha de León.DL

Publicado por
Redacción
León

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Las quejas de los comerciantes de la calle Ancha se agitaron este viernes después de que el Ayuntamiento de León retirara temporalmente las vallas debido a la declaración de alto riesgo del partido de la Cultural y Deportiva Leonesa contra el Burgos Club de Fútbol.

Según denuncian los establecimientos, "llevan semanas pidiendo que nos quiten las vallas y las cosas que estorban y no utilizan", y "hoy deciden quitarlo todo y dejar la calle ancha limpia" por el partido. No obstante, el próximo lunes está previsto que vuelcan a colocar el cercamiento. "Por lo visto se juega en la calle Ancha. En fin pasan de nosotros. Hoy día perdido. Están limpiando y recogiendo. El lunes otro día perdido", protestan.

Obras en la calle Ancha de León.

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Obras en la calle Ancha de León

Obras en la calle Ancha de León.

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Obras en la calle Ancha de León

Obras en la calle Ancha de León.

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Obras en la calle Ancha de León

Obras en la calle Ancha de León.

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Obras en la calle Ancha de León

Obras en la calle Ancha de León.

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Obras en la calle Ancha de León

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