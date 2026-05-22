Centro León Gótico entrega el cheque de 1.000 euros del Sorteo del Día de la Madre.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La asociación comercial Centro León Gótico ha llevado a cabo este viernes la entrega del premio correspondiente a su tradicional Sorteo del Día de la Madre, un evento que este año celebra su vigesimosegunda edición. El galardón tiene como principal objetivo recompensar la fidelidad de los clientes que eligen de forma habitual los comercios de la zona para realizar sus compras y contratar servicios.

En esta ocasión, la afortunada ha sido María Jesús García Vega, quien ha recibido un cheque por un importe de 1.000 euros. Esta cuantía económica se podrá consumir de manera íntegra en los diferentes establecimientos que forman parte de la asociación.

El acto se ha celebrado en las instalaciones de la Boutique del Río, al ser este el comercio que otorgó la papeleta premiada a la ganadora. María Jesús García Vega ha recogido el premio de manos de Marisa, miembro de la junta directiva de Centro León Gótico, en un encuentro en el que también han estado presentes Cristina y Nuria en representación del establecimiento repartidor.