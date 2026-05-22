Un enjambre de abejas sorprende a los vecinos de San Mamés en León

Los Bomberos de León retiran un enjambre de abejas en San Mamés.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En torno a las doce de la mañana, los vecinos de la avenida de San Mamés, en León, han sido sorprendidos por centenares de abejas que comenzaron a arremolinarse en un poste de cableado situado junto al número 105 de esta vía, justo al lado de un solar de la zona.

Ante el riesgo que suponía la acumulación de los insectos, especialmente para aquellas personas con alergia a sus picaduras, se ha requerido la intervención de los Bomberos de León. Tras casi dos horas, la retirada ha terminado con éxito. Por el momento, se desconoce por completo la procedencia de las abejas en un entorno urbano sin colmenas localizadas, así como los motivos que las han llevado a agruparse de forma tan masiva en ese punto tan concreto de la calle.