Las filtraciones ahogan el gimnasio de Juan del Enzina

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CC OO denuncia las «condiciones lamentables» del pabellón deportivo del instituto Juan del Enzina, «muchas de las cuales se deben a una falta de mantenimiento y de inversión para la conservación y mejora del centro», según critica el secretario general de CC OO Enseñanza en León, Víctor Bejega, quien denuncia que materiales constructivos no son los más adecuados para León y presentan un elevado índice de degradación por la exposición a las condiciones climatológicas. «Parte del tejado, debido a su composición material, ha sufrido deformaciones que provocan balsas de agua, lo que unido al deterioro de la impermeabilización de las placas aislantes, genera filtraciones de agua hacia el interior», señala, para añadir que ya han elevado a Educación esta situación para acabar «con los colegios de los horrores».