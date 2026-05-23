Un robot humanoide entrega las becas en la graduación de Inteligencia Artificial de la ULE

Un instante durante el acto de graduación en la que actuó como testigo el robot humanoide PACODL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León celebró el acto de graduación de la segunda promoción del máster en Robótica e Inteligencia Artificial, una titulación que refuerza la apuesta de la institución por la formación en ámbitos tecnológicos avanzados y por la respuesta a los grandes retos que plantean la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial.

En un contexto en el que estas tecnologías han pasado de ser una visión de futuro a convertirse en motores reales de transformación en la industria, la investigación, la educación y los servicios, este máster se consolida como un programa clave en la formación de profesionales capaces de liderar este cambio.

Así lo destacó la rectora Nuria González, quien recordó cómo estas tecnologías han dejado de pertenecer al ámbito de la ciencia ficción para integrarse plenamente en la vida cotidiana y en la transformación de los distintos sectores de la sociedad. Muestra de ello fue la participación en el acto de PACO, el robot humanoide desarrollado por el grupo de robótica de la ULE, que fue el encargado de la imposición de las becas a los recién graduados, simbolizando la integración creciente de estas tecnologías en entornos reales y académicos, según subrayan desde la institución.

“El futuro ya no es una ficción lejana, sino un proceso que se está construyendo en el presente”, destacó la rectora y remarcó el compromiso de la ULE con una formación que mira hacia adelante, capaz de anticiparse a las necesidades emergentes y de conectar el conocimiento académico con los retos reales del entorno social y tecnológico.

El acto contó con la participación del vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad, y del subdirector del Departamento de Ingeniería Mecánica, Informática y Aeroespacial, Pablo Rodríguez. El coordinador del máster, Francisco Rodríguez Lera, subrayó que el debate no debe centrarse únicamente en el impacto de estas tecnologías en el empleo, sino en quién toma las decisiones sobre su evolución y orientación, a la par que señaló que “el futuro no ocurre porque sí”, recordando en que los estudiantes los que, a través de sus acciones, su criterio y su capacidad de innovación, modele el cambio tecnológico.

Por ello, animó a los egresados a mantener una actitud crítica y creativa, recordando la importancia de cuestionar, mejorar y establecer límites en el desarrollo de la IA, así como de no renunciar nunca a imaginar el mundo que está por venir. “El futuro no está escrito por una IA, lo escribís vosotros”.

Por su parte, la presidenta de Hisparob -Plataforma Tecnológica Española de Robótica-, Jorgina Díaz, destacó el papel estratégico de la robótica en la economía actual, subrayando la oportunidad que representa su crecimiento para empresas, centros de investigación y universidades como la de León en la formación de talento especializado. Asimismo, puso en valor la convergencia entre robótica e inteligencia artificial como uno de los avances más relevantes de las últimas décadas, capaz de transformar la forma en la que las tecnologías se integran en la vida cotidiana.

También hizo referencia a los retos que plantea la implantación real de estas tecnologías en entornos complejos, así como a la importancia de avanzar en aspectos como la ética, la seguridad y la privacidad, garantizando siempre su uso al servicio de la sociedad. En este sentido, destacó la necesidad de reforzar la conexión entre universidades, centros tecnológicos y empresas para facilitar la transferencia del conocimiento y su aplicación en el tejido productivo, señalando el papel clave del máster de la ULE como parte de este ecosistema formativo e innovador.

Tras la imposición de becas, se hizo entrega del Premio Extraordinario a los Méritos Académicos a Cristina Abad Moya, por su excelencia académica, así como por su implicación y proyección profesional. Un acto que refleja el papel creciente de la robótica y la inteligencia artificial como ejes de transformación del presente y del futuro.