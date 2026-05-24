Roberto Canuria asume hoy el timón de su querida Cofradía de Angustias en León

El pulso cofrade de la capital leonesa late hoy con una fuerza especial. La Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad viste sus mejores galas para celebrar la festividad de la Alegría, una cita que este año se graba con letras de oro en su historia porque se materializará el relevo de Roberto Canuria Salazar como nuevo abad de la penitencial para el bienio 2026-2028.

El momento cumbre será a las 12.30 horas, durante la eucaristía en la emblemática iglesia de Santa Nonia. con el intercambio de varas y la jura del cargo. Como preludio idóneo, las calles de León acogerán a las 10.30 horas la procesión de la Virgen de la Alegría, un desfile que este año dispondrá de la escolta de honor de la Guardia Civil en uniforme de Gran Gala. La llegada de Canuria a la abadía despierta una sonrisa unánime en el seno de la hermandad por ser un hermano entusiasta y entregado de corazón, seise durante los últimos 14 años.

Quienes le conocen bien saben que Roberto Canuria encarna a la perfección la esencia del papón leonés: trabajador incansable en la sombra, conversador afable y poseedor de una sensibilidad única para salvaguardar las tradiciones sin perder de vista el calor humano.

Su elección por unanimidad el pasado mes de enero no fue una simple formalidad, sino el reflejo de un cariño y un respeto profundamente ganados a pie de acera.

Por delante le espera un mandato apasionante y cargado de retos mayúsculos, entre los que ya brillan con luz propia la organización del Congreso Nacional de Cofradías de Angustias y Soledad previsto para 2027 y los solemnes preparativos del histórico 450 aniversario de la cofradía en 2028. La penitencial queda en las manos de un hombre que, bajo el manto protector de Nuestra Señora de las Angustias, gobernará con la cabeza pero, sobre todo, con el corazón.