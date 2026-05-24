La fábula de la barredora y la cripta de la Catedral

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El costumbrismo de la ciudad de León, en el centro, donde más puras son las costumbres que por repetidas se hacen invisibles, tiene un apartado especial entre la máquina barredora y el cristal de de la cripta de la catedral, que alberga el vestigio romano del espacio donde los potentados que habitaban la Legio aliviaban sus necesidades; cada tarde, cada noche de verano o primavera, la barredora el cristal de la cripta se encontraban como exponentes de dos épocas, la romana y la moderna, con resultado satisfactorio para la plancha acristalada que recibía con regocijo las caricias del cepillo de la barredora. Hasta la tarde de este sábado, cuando se rompió el amor y, por lo que sea, la barredora se hundió en el hueco y cascó el cristal, y no hubo cortejo y retirada, porque la despedida fue insoportable, sobre todo para la cripta que esperó paciente a que una grúa retirara a la barredora de encima. Cosas con final inesperado en las fábulas corrientes del día a día de la ciudad.