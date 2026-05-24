Cinco heridos en un choque entre dos turismos en Sariegos

Un accidente de tráfico registrado a primera hora de la tarde de este domingo se ha saldado con varios menores de edad heridos. El suceso ocurrió en una colisión entre dos turismos en la carretera de Caboalles CL-623, concretamente a la altura del kilómetro 7, dentro del término municipal de Sariegos, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Dispositivo de emergencias

La sala de operaciones del 1-1-2 recibió la llamada de alerta a las 14.21 horas. En el aviso se indicaba que entre ambos vehículos viajaban un total de siete ocupantes, requiriendo asistencia sanitaria inmediata para evaluar y atender el estado de los menores afectados.

Hasta el lugar del incidente se desplazaron de inmediato efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, para regular la circulación y realizar el atestado; y emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó personal y ambulancias para atender a las víctimas en el lugar y proceder a su posterior traslado hospitalario si fuera necesario.

Los servicios sanitarios atendieron a una mujer de 43 años, dos hombres de 51 y 19 años y dos menores de 11 y 16 años.