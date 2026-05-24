Villaquilambre triunfa entre las familias con tres días de circo

Éxito de público en el VIII Festival Internacional de Circo de Villaquilambre, que durante tres intensas jornadas abarrotó por completo el parque de Villaobispo.

Vecinos de todas las edades se volcaron masivamente con una programación que desplegó quince espectáculos de acrobacias, clown, malabares y números aéreos a cargo de once destacadas compañías procedentes de rincones como Italia, Argentina y España.

El gran ambiente familiar del 'Circus Feria' reafirma el acierto de un festival que trajo risas y asombro.