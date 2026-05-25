La UPL se teme que la segunda fase de San Marcos es otro bulo socialista

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En respuesta parlamentaria remitida en febrero en el Congreso de los Diputados, el Gobierno reconoció que la segunda fase de ampliación del Parador de San Marcos continúa únicamente en fase de licitación de la asistencia técnica para redactar el proyecto, sin concretar todavía ni la adjudicación definitiva ni, sobre todo una fecha para el inicio real de las obras comprometidas desde hace años para la ciudad de León. A una pregunta formulada al Gobierno con respecto a la segunda fase de ampliación del Parador de San Marcos de la ciudad de León se contestó, en febrero del presente año, que citada obra de ampliación avanza con la licitación para la contratación de una asistencia técnica para la redacción del proyecto que tenía como plazo de presentación de las ofertas el 26 de diciembre de 2025 con un presupuesto base de licitación de tal servicio de asistencia técnica de 1.250.000 euros, lo cual supone que, desconociendo si actualmente ya está adjudicado el contrato del servicio de asistencia técnica para la construcción de la ampliación comprometida, así como que en la licitación de este servicio de asistencia técnica no consta tampoco plazo para que se ejecute tal asistencia técnica, y si a ello le unimos que en agosto de 2025 por el Gobierno Central se aseguraba que en 3 meses estaría definida la 2ª fase de San Marcos, es posible que el plazo para la ejecución de esta segunda fase continue sine díe «en la tomadura de pelo que llevamos años sufriendo los leoneses por parte de Paradores sin que el señor Cendón, como diputado nacional del PSOE por León, de respuestas a estos injustificados retrasos en la ejecución de la segunda fase de San Marcos», indica la UPL. Los leonesistas explican que desde la visita del Ministro Hereu, anunciando la ampliación del Parador en junio de 2025, todavía no se conoce la fecha en que las máquinas entrarán para la efectiva ejecución de las obras. Resulta sangrante la actitud de Paradores y del Gobierno de la Nación con la ciudad de León, cuando multitud de Paradores del Estado han sido reformados y rehabilitados recientemente con grandes inversiones y consiguiendo su reapertura, lo que no acontece con el Parador de León en su segunda fase. En este sentido, se puede destacar el Parador de Molina de Aragón, inaugurado en mayo de 2025, con una inversión de más de 22 millones de euros; el Parador de Limpias, con una inversión de 2 millones de euros; el de Santillana del Mar, con una inversión de más de 7 millones de euros con previsión de reapertura en el verano de este año; el de Oropesa, con obras de restauración y rehabilitación con más de 12 millones de euros; el Parador de Cardona, reabierto en abril de 2025 con casi 3 millones de euros; el de Sigüenza, con más de 10 millones de euros reaperturado en mayo de 2025; el de Cervera de Pisuerga, con una inversión de 9 millones de euros, para renovar sus instalaciones; el de Cuenca, reaperturado el 1 de agosto de 2025 con unas obras de restauración con más de 2 millones; el de Bielsa en junio de 2025 con más de 3 millones de euros; el Parador de Jarandilla, reabierto en octubre de 2025, tras una inversión de 6 millones; el de Monforte de Lemos reabierto tras recibir una inversión de 3,5 millones de euros; el de Vielha reabierto en noviembre de 2025 con 3,8 millones de euros; o el Parador de Ibiza, inaugurado en febrero del presente año con una inversión de 47 millones de euros. Se va a cumplir un año desde que el ministro Jordi Hereu se presentó en San Marcos con un anuncio recortado de la segunda fase.

Hace un año que el ministro de Industria se presentó en el parador con un proyecto mutilado de la segunda fase