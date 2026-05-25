Dos leoneses viajarán a Nepal junto a otros 200 jóvenes en la primera edición de Ruta Inti en Asia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León tendrá representación en un hito histórico para el asociacionismo juvenil y la exploración cultural española. Dos jóvenes leoneses forman parte del grupo de 200 seleccionados, principalmente de España, que este verano participarán en este prestigioso programa de viajes de aventura e inmersión social dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años. La expedición de este año es especialmente significativa, ya que será la primera vez que el programa desembarca en Asia, convirtiéndose formalmente en la primera expedición académica española en visitar este continente.

La aventura comenzará el próximo 14 de julio en Katmandú y, durante un mes entero, los expedicionarios recorrerán algunos de los puntos más emblemáticos y sobrecogedores de la geografía nepalí, entre los que destacan la cordillera del Himalaya, el distrito de Mustang o el Parque Nacional de Chitwan. Fieles a la filosofía de Ruta Inti, los jóvenes realizarán todo el trayecto con la mochila a la espalda y pernoctando al aire libre, en el contexto de un viaje académico con espíritu de universidad itinerante. A través de este formato, se busca desarrollar una forma de viajar consciente, sostenible y profundamente involucrada con las comunidades locales que se visitarán y su gente.

El proyecto cuenta con el respaldo de diversas instituciones colaboradoras y, en el ámbito de la comunicación, destaca el apoyo de la Cadena SER y el Diario AS como medios oficiales de la expedición, este último habiendo publicado ya los detalles de la edición 2026. Ante la cercanía de la fecha de salida, tanto el equipo de organización y dirección de Ruta Inti como los propios participantes de la provincia se encuentran a total disposición de los medios para compartir sus expectativas y los detalles de esta experiencia pionera y transformadora antes de poner rumbo al continente asiático.