La Junta sorteará después de verano las cien viviendas de alquiler para jóvenes de León

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La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León finalizará en el mes de julio la construcción del edificio de cien viviendas de ‘cohousing’ en el barrio La Palomera de la ciudad de León con una inversión de trece millones de euros, de forma que después de verano procederá a su sorteo ante notario para elegir a las cien familias jóvenes que dispondrán de ellas.

Así lo afirmó hoy el titular del área en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien recordó que ese centenar de viviendas contará con “una altísima calidad” y calidad energética A, y tendrán un precio de arrendamiento “muy asequible” para “dar la oportunidad de acceso a la vivienda a jóvenes menores de 36 años”.

De igual forma, trasladó que “avanzan a buen ritmo” la construcción de 31 viviendas en la zona de La Serna, también en la ciudad de León, que serán “para vender a los jóvenes con un descuento del 20 por ciento”.

Juan Carlos Suárez-Quiñones aprovechó la ocasión para resaltar el “buen ritmo” de las obras de ampliación del Parque Tecnológico, donde “se cumplirán los plazos que se habían comprometido”, así como de las obras de los accesos al polígono industrial del Villadangos del Páramo, “que terminarán antes del verano”.