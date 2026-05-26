Selectividad 2026: estas son las notas para acceder a todos los grados de la Universidad de León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Queda exactamente una semana para que los alumnos que ya han terminado segundo de Bachillerato se presenten a la Prueba de Acceso a la Universidad, la PAU. Tres días de intensos exámenes, del martes 2 al jueves 4, para conseguir una nota que le permita acceder al grado deseado. Este año, la prueba a la que se enfrentarán los alumnos leoneses será la misma que el año pasado, a pesar de que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas ha propuesto algunas medidas para seguir tendiendo hacia una «armonización» de la selectividad a nivel nacional. «La comisión que prepara la PAU, la Junta y las cuatro universidades públicas, prefirió mantener la estructura y criterios del año pasado para dar estabilidad», explica el vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad, quien participa en estos encuentros.

El próximo martes la Universidad de León abrirá sus puertas para recibir a los bachilleres, que según Abad serán cerca de dos mil, manteniendo la línea de los últimos años. Las notas de corte —que se fijan según la nota con la que ha entrado a cada grado el último alumno matriculado— siguen por las nubes, pese a que han bajado ligeramente respecto al curso pasado. Ocho de los 47 grados y dobles recorridos que ofrecerá la institución leonesa de cara al próximo curso exigen más de un diez. Ingeniería Aeroespacial lidera otra vez el ránking de los títulos con más demanda y, por tanto, con las notas de corte más altas, con un 12,669; seguido por Biotecnología con un 11,704 y el podio lo completa Enfermería en León, con un 11,450. Por encima del 11 también está Enfermería en Ponferrada y con más de diez puntos, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Fisioterapia e Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial.

Los cambios de la prueba para acceder a los estudios universitarios tras la pandemia elevaron las notas de corte, con ejercicios con más flexibilidad y optatividad, que se ha ido reduciendo en los últimos cursos. El año pasado por primera vez se implantó el modelo Lomloe, que busca medir más las competencias, es decir, que el estudiante sepa razonar y que demuestre su capacidad de reflexión. Una prueba en la que ya desde el curso pasado restan las faltas de ortografía y la mala presentación de los ejercicios.

La apuesta por conseguir una Selectividad única para todo el territorio español, teniendo en cuenta que sólo existe un distrito universitario, es decir, todos los alumnos pueden acceder a cualquier universidad, independientemente de en qué autonomía hayan hecho la PAU, no fragua porque las competencias educativas están transferidas, con lo que al no existir unidad de criterios hay comunidades en las que es más fácil conseguir una mejor nota. En Castilla y León, los datos del ministerio son por comunidades, la nota media se mantiene por encima del siete en la Selectividad, y el curso en el que más alumnos lograron un sobresaliente en el ejercicio fue el 2023, con un 11,03%. La nota de la PAU baja siempre la media, ya que por ejemplo, en ese mismo curso, fueron un 19% los que lo consiguieron en el Bachillerato. La nota final es una ponderación de ambas, con un peso del 60% Bachillerato y un 40% la PAU.