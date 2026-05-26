Un detenido por 8 robos en casetas de obra en León y su alfoz

Las colaboración policial ha permitido detener a una persona acusado de asaltar hasta ocho obras y almacenes de construcción para llevarse herramientas y material en una rápida oleada que ha sacudido a la capital leonesa y a su cinturón metropolitano. El modus operandi, según confirman, pasaba por forzar las puerta de las casetas de obra, principalmente, para sustraer maquinaria ligera, herramientas profesionales de mano y objetos de obra de fácil colocación en el mercado negro.

Uno de los últimos golpes se produjo en la localidad de Montejos del Camino (en el municipio de Valverde de la Virgen), donde una empresa había habilitado tanto la caseta de vestuario como la de obra. El presunto arrestado habría reventado el cierre de las puertas para desvalijar su interior, sobre todo, material listo para ser instalado y utensilios de construcción.

Sin embargo, el mapa delictivo de esta oleada no se quedó ahí. La investigación policial constata que se produjeron sucesos similares en San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre y Sariegos con perjuicio a empresas y autónomos por el coste de reponer los equipos y el parón que sufren las obras hasta que consiguen maquinaria nueva, apuntan fuentes del sector. La investigación continúa abierta para determinar si el arrestado actuaba en solitario o si formaba parte de una banda organizada con base en la provincia, por lo que no se descartan nuevas detenciones de receptadores o colaboradores en las próximas horas.