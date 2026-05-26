El destello de linterna que salvó a Cooper del fuego en Navatejera

El perro Cooper, en brazos de uno de sus rescatadores, el policía local M.V., junto a su dueño y el otro agente héroe MÁ.M.virginia morán

Los auténticos héroes no llevan capa en Villaquilambre. Más bien, un uniforme azul y una placa de Policía Local. Y este fin de semana lo han vuelto a demostrar. M.V, de 37 años y M.Á.M, de 45, no dudaron en adentrarse en una vivienda anegada de humo para rescatar a un pequeño yorkshire de 1 año.

Su valiente y rápida actuación salvo a Cooper, que se había escondido bajo el sofá del salón cuando empezó a oler el fuego que se desató en la cocina de la vivienda de su dueño, situada en el ático del tercer piso de un edificio de Navatejera.

El reloj marcada la 1.30 horas de la madrugada del sábado al domingo y el propietario, David M.E., de 33 años, empezó a llamar puerta a puerta a los diez vecinos del inmueble para alertarles del fuego, además de al servicio de emergencias 112.

Los ángeles de la guarda de Cooper, juegan con él.Virginia Moran

Los primeros en llegar al lugar fueron los agentes municipales, que encontraron a David en el portal «nervioso», según indican, porque no encontraba a su perro, que se había quedado en el piso. Sin pensarlo, porque los minutos eran cruciales, ambos policías subieron a la vivienda, pero se tuvieron que demorar dentro, en medio de la nube negra y densa irrespirable, «demasiado tiempo», reconocen, porque Cooper no se dejaba encontrar.

Por fortuna, el can acabó reaccionando al ver el haz de luz de la linterna y saltó al asiento del sofá, donde fue rescatado. El precio de la hazaña lo sufrieron los pulmones de ambos agentes, que se intoxicaron al tragar el humo. M.V. incluso tuvo que ser trasladado al Hospital de León porque se encontraba mareado y con mala respiración. Hasta las cinco de la madrugada estuvo enchufado a una máquina de oxígeno hasta que se recuperó y le dieron el alta.

M.Á.M. fue atendido en el lugar por picor de ojos y garganta. «No sufrí tanto como mi compañero», dice. Un compañero que en sus cuatro años de vida laboral en Villaquilambre salvó la vida con una RCP a un señor que sufrió un infarto en la calle el año pasado e incluso, estando fuera de servicio en Alemania para ver un partido, participó con otros policías en la detención de un ladrón tras correr a toda carrera tras él. En esta ocasión, y recién ascendido a oficial, desafió a un fuego en una vivienda que se había originado por una sartén con aceite hirviendo, cuyas llamas alcanzaron la campana extractora y un armario. La decidida intervención de esta patrulla evitó que un despiste en la cocina se tiñera de tragedia. Después, llegaron los Bomberos.