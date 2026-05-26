Pacma pide medidas ante la barbarie con los patos del Chantre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma) ha presentado un escrito formal ante el Ayuntamiento de León para exigir el inicio inmediato de una investigación exhaustiva sobre la muerte de varios animales en el Parque/Jardín del Chantre. La coordinadora de PACMA en León, Natividad Franco Natal, ha solicitado la intervención de la Policía Local (a través de la Patrulla Verde) para esclarecer los hechos y ha reclamado que se facilite a la formación el informe de la necropsia de los animales fallecidos para determinar con exactitud las causas de la mortandad. Amparándose en las leyes estatales de Transparencia (Ley 19/2013) y de acceso a la información y justicia en materia de medio ambiente (Ley 27/2006), Pacma ha registrado una exhaustiva solicitud de información pública para auditar la gestión que el consistorio leonés está haciendo del parque del Chantre y el parque de Quevedo y de los animales que allí habitan. Desde PACMA León muestran “su profunda preocupación por las últimas noticias que les han llegado de animales muertos. La ciudadanía muestra su preocupación y PACMA quiere saber que protocolo de actuación tiene el ayuntamiento y la policía local ante esta situación y que respuesta se está dando a la ciudadanía”. «Es urgente que el Ayuntamiento de León rinda cuentas sobre lo que está sucediendo en el Jardín del Chantre. No solo necesitamos saber de qué han muerto estos animales, sino las condiciones de vida del resto" y las garantías para su estancia en estos emplazamientos.