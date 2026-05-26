La Universidad de León abre una plataforma internacional para impulsar el emprendimiento

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Una plataforma para conectarlos a todos: los emprendedores que tienen una idea y los agentes que puedan impulsarlo. Este es el objetivo de la herramienta, de carácter internacional, que acaba de lanzar la Universidad de León y que lidera a nivel autonómico para "hacer de puente" e impulsar "el ecosistema emprendedor", además de monitorizarlo, fortalecerlo y visibilizarlo, como explica la rectora, Nuria González, quien ha presentado esta plataforma junto con el director de Emprendimiento de la Universidad de León, Daniel Alonso.

La herramienta es gratuita, abierta y dinámica y ya están inscritos en ella 25 agentes -empresarios, patronales, instituciones, oenegés y las universidades- que pueden ofrecer formación, mentorización, incubadoras, servicios profesionales y consultoría, financiación y apoyo de la administración pública.

"El objetivo es hacer de puente, de cana, de conexión entre los agentes y los emprededores de forma ágil", dice Alonso, para añadir que sirve tanto para aquellos que nada más tienen una idea como para los que cuentan con una empresa recién creada o una en crecimiento. "La Universidad busca ser útil y un agente clave para el empredimiento. Debe prestar este servicio a la sociedad y ser un puente fundamental", añade.

La rectora de la Universidad de León incide en esa idea de que la institución académica debe "liderar" la apuesta por el emprendimiento para ser "motor económico y generador de oportunidades" tanto para la sociedad como para los propios universitarios.

Los agentes son los únicos que deben registrarse en la plataforma, promovida por la Conferencia de Rectores de Universidades de España, la Fundación Universia del Banco Santander y MetaRed, mientras que los emprendedores tan sólo tienen que acceder e ir accediendo a las pestañas en función de sus necesidades, ya que el objetivo fundamental de la herramienta es hacer de conexión entre unos y otros para crear esa "red" que permita impulsar el emprendimiento.