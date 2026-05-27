El Aire repasa en León la época gloriosa de la aviación española

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

León acogerá hoy y mañana el congreso Antes del vuelo, un homenaje al personal que hizo posibles los grandes hitos de la aviación española, en el centenario de las grandes gestas de la aviación como el vuelo del Plus Ultra. La cita será en la Fundación Sierra Pambley y se presenta como un punto de encuentro para historiadores, militares, especialistas aeronáuticos y aficionados a la aviación militar con la celebración del congreso, una iniciativa centrada en el protagonismo de los suboficiales y el personal de tropa en los grandes vuelos de la aviación española a través de la vinculación de la Academia Básica del Aire con la formación de este personal.

El evento, organizado con la participación del Ejército del Aire y del Espacio, se enmarca dentro de las actividades del Centenario de los Grandes Vuelos de la Aviación Española (1926-1935). Bajo el lema El vuelo no comienza en el despegue, empieza en el hangar, la cita busca reivindicar el papel fundamental de mecánicos, especialistas y personal de apoyo que, desde los hangares y las líneas de mantenimiento, hicieron posibles algunas de las mayores gestas aéreas de España.

Durante las jornadas, que comienzan hoy a las 17.00 horas, se abordarán distintos episodios históricos vinculados a los grandes vuelos de la aviación española, poniendo el foco en el trabajo de los suboficiales y especialistas que participaron en operaciones de mantenimiento, preparación y apoyo en tierra.

El programa contará con la colaboración de entidades académicas e industriales vinculadas al sector de defensa y aeroespacial, como Airbus, la Universidad de León, la Fundación de Aeronáutica y Astronáutica Española y diversas instituciones locales, que ofrecerán una visión tanto histórica como técnica sobre la evolución del apoyo aeronáutico en España.

El congreso tendrá entrada libre hasta completar aforo y también podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube del Ejército del Aire y del Espacio.