Alerta en León: tormentas con granizo y rachas de viento azotarán el norte y El Bierzo este miércoles

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por tormentas en el norte de León, particularmente en la Cordillera Cantábrica y la comarca de El Bierzo, este miércoles 27 de mayo.

El riesgo, aunque bajo, incluye la posibilidad de granizo y rachas de viento muy fuertes. Según la previsión, el aviso estará activo desde las 14.00 hasta las 23.59 horas. Se esperan tormentas dispersas que podrían dejar granizo y fuertes rachas de viento, especialmente durante la tarde y noche.

En el resto de la provincia y la comunidad, los cielos empezarán poco nubosos pero aumentarán la nubosidad a partir de la tarde, con chubascos dispersos y tormentas que ocasionalmente podrán ir acompañadas de granizo. Las temperaturas se mantendrán en ligero ascenso o sin cambios significativos, con viento flojo que se intensificará de forma local en las zonas de tormenta.

Aunque el episodio tormentoso afectará al noroeste peninsular, en el resto de España predominará la estabilidad atmosférica con cielos despejados o poco nubosos. Las altas temperaturas continuarán siendo protagonistas, especialmente en el cuadrante suroeste, depresiones del nordeste, Guadiana y Guadalquivir, donde se podrán superar los 36-38 grados y las mínimas no bajarán de los 20 grados en muchos puntos.

En León, el contraste será notable: ambiente caluroso durante el día con riesgo de tormentas fuertes en las zonas de montaña y El Bierzo.

La situación de inestabilidad en la Cordillera Cantábrica se repetirá los próximos días, por lo que se recomienda consultar la previsión actualizada.