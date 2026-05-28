León colegió a 83 facultativos, un 2,9% más pero lejos del tirón del 9,6% de Valladolid

Las últimas métricas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) arrojan una fotografía de contrastes agudos para el sistema sanitario de León y del conjunto de la comunidad. Si bien CyL muestra músculo estadístico al consolidar una de las ratios de médicos por habitante más elevadas de todo el país, la letra pequeña de los datos provinciales y demográficos desvela una preocupante tendencia: un crecimiento ralentizado en el territorio leonés frente a otras provincias vecinas y una alarmante dependencia de profesionales en edad de jubilación o ya retirados.

Al cierre del ejercicio 2025, el Colegio Oficial de Médicos de León sumó 83 nuevos facultativos inscritos, lo que elevó la cifra total de colegiados en la provincia hasta los 2.919 profesionales. Esta variación representa un incremento del 2,9% con respecto al año anterior. Aunque la cifra formalmente es positiva, sitúa a León en la mitad inferior de la tabla autonómica en cuanto a capacidad de atracción o retención de personal médico, cifra ampliamente superada por Valladolid —que lideró el crecimiento con un 9,6% y 408 nuevos médicos— e incluso Soria, que escaló un 5,6%.

León también avanzó a menor ritmo que la media autonómica (4,56%) y nacional (3,9%). A escala autonómica, CyL sumó 777 médicos en el último año hasta los 17.790 inscritos. Gracias a esto, ostenta 7,36 facultativos por cada 1.000 habitantes, quinta tasa más elevada de España y por encima del promedio nacional, que se sitúa en 6,5. Solo el Principado de Asturias (7,69), la Comunidad de Madrid (7,62) y Aragón (7,50) superan este registro. Su talón de Aquiles es el 20,1% de médicos (3.577) que tienen 70 o más años.

Enfermería mantiene el tipo y Burgos rompe el mercado

Por su parte, el comportamiento del personal de Enfermería en León refleja una tendencia similar de crecimiento moderado, dentro de un contexto autonómico que ha sido inusitadamente expansivo. Castilla y León añadió 1.161 enfermeras a sus colegios profesionales (+6,1%), dejando el censo total en 20.259 y logrando una tasa de 8,38 profesionales por cada 1.000 habitantes, por encima de los 7,21 de la media del país.

En este apartado, León sumó 70 enfermeros colegiados, lo que equivale a un aumento del 2,1% para alcanzar un total de 3.479 profesionales. Al igual que ocurre con los médicos, el crecimiento leonés se sitúa por debajo de la media de la comunidad. El fenómeno provincial en enfermería lo protagonizó, sin duda, la provincia de Burgos, que anotó un incremento histórico del 30,8% (815 profesionales más). Salamanca (+4,1%) y Valladolid (+2,8%) también superaron la marca de León. La cruz de la moneda la vivieron las provincias de Segovia y Palencia, que destruyeron masa laboral en este sector perdiendo un 1,2% y un 0,9%.