David Diez Revilla: «Un día nos vamos a plantar y ya no prestaremos más la justicia gratuita»

El representante de la abogacía de León se sometió en la tertulia «El Filandón» a las preguntas de Santiago Fernández (es.Radio) y Miguel Ángel Zamora (Diario de León), en un debate moderado por Roberto Núñez (La 8 León).

LEY DE EFICIENCIA

«Sólo genera caos». «La Ley de Eficiencia, que nosotros la denominamos la «Ley de Ineficiencia», genera un caos. Es la tormenta perfecta para el colapso de la justicia. Los Métodos Alternatiivos de Solución de Controversias solo sirven para dilatar el procedimiento en el tiempo e incrementar el precio. El ejemplo son los procedimientos de familia, que se sabe que normalmente, cuando se judicializa, es que está enconado de tal manera que no ha habido manera de llegar a ningún acuerdo. Si impones un método alternativo de resolución de conflictos, es como la pescadilla que se muerde la cola».

La TEORÍA

«El modelo está pensado en Madrid». «Lo que ha fallado ha sido la implantación de esta norma. El sentido de la ley, en el fondo, no es malo. Hay cosas realmente interesantes, ¿no? Determinados procedimientos implican determinados procedimientos. La forma de gestionarlos o la forma de organizarlos está bien en un mundo ideal, eso es muy bonito cuando se diseña desde un despacho de Madrid».

LOS MEDIOS

«Se necesita dinero». «Hace unos días un juez me decía: «tengo un problema. Tengo dos funcionarios que son los que tramitan mis sentencias y no sé ni dónde están en el juzgado, ahora mismo». Por este cambio de ubicación, de organización, es muy complicado. No es mover fichas, es mover personas con más o menos especialización. Y claro, si después, si yo quiero crear 70 puestos de trabajo y solo tengo 40 funcionarios, o es mala previsión o no tienes dinero para cumplir el diseño que has creado».

LA FILOSOFÍA

«Hay innovación en todo menos en Justicia». «La DGT sabe más de ti que tú mismo. Sabes dónde está tu coche ahora mismo porque por las cámaras, por donde has pasado, has dejado de pasar, te tienen localizado. Tesorería, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Agencia Tributaria, ¿qué decir? Sin embargo, la justicia no. Hay un programa que utilizan los funcionarios, otro sistema al que permiten acceder a los profesionales, después no hay compatibilidad entre unos y otros. Las implantaciones no son idóneas porque hay personal que lleva muchos años y no tiene la misma capacidad para adaptarse, no se invierte lo suficiente en la formación de ese personal. La idea está muy bien, pero lleva un tiempo».

VIOLENCIA DE GÉNERO

«La distancia es una locura». «Cuando una víctima de violencia de género tiene que cruzar la provincia entera para venir a declarar por sus propios medios a una capital de provincia, mal asunto. Desde la otra punta del Bierzo va a Ponferrada, desde Truchas igual tiene que venir a León o de La Bañeza tiene que venir... Cuando te afecta el bolsillo y tu problema no se soluciona en un año judicial, se enquista. A priori bajo el papel era más asumible que con la Ley de Eficiencia cada juzgado se dedicara a unas causas en concreto, pero claro, eso afecta a las zonas rurales de esta provincia, que hace que una persona tenga que desplazarse y que al final todo quede con un recorrido mucho mayor».

JUSTICIA GRATUITA

«Se ha vuelto un embudo». «Se han maquillado determinados conceptos. Aún estamos muy por debajo de lo que tiene que ser una retribución justa y digna. Es un embudo. Cada vez más población entra en la parte ancha del derecho a la justicia gratuita y sin embargo los profesionales son los mismos. En una provincia como León tenemos 400 letrados y letradas prestando los servicios de la justicia jurídica gratuita. Determinados gastos de desplazamiento no se abonan. Al final, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues un día la abogacía se va a plantar, no se va a prestar el servicio de justicia jurídica gratuita y a ver qué es lo que pasa».

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

«Es con ella o contra ella». «Hubo un momento en que nos dimos cuenta de que era con ella o contra ella, ¿no? Y ya está integrada en los despachos, porque te ayuda. Lo que no te hace la inteligencia artificial es hacerte una demanda porque te va a plantear una cuestión genérica, te va a dar una serie de herramientas, cuestiones... El que más o el que menos conocía los Aranzadis. Para buscar una sentencia en un Aranzadi te llevaba día y medio.

MEDIOS

c «La justicia es el patito feo». Es muy fácil crear normas cuando no hay dinero para ejecutar las normas. Estamos hablando también de que la justicia siempre ha sido como el patito feo. De hecho aquí en León lo sabemos bien porque al final todos los planes pilotos acaban en León. Les debemos encantar en justicia porque todo lo experimentan con nosotros, somos los conejillos de indias de la justicia en este país».

«La Ley de Eficiencia nosotros la denominamos la «Ley de Ineficiencia», genera un caos. Es la tormenta perfecta para el colapso» «La DGT sabe más de ti que tú mismo. Tesorería, INSS, Agencia Tributaria... todos funcionan menos la Justicia» «Cuando una víctima de violencia de género tiene que cruzar la provincia para venir a declarar por sus propios medios, mal asunto»