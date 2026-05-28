El Instituto Confucio de la ULE logra el segundo premio nacional en el Concurso ‘Puente a China.

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Instituto Confucio de la Universidad de León participó recientemente en la final nacional del concurso ‘Puente a China’, celebrada en la Sección Consular de la Embajada de China en Madrid, donde obtuvo el segundo premio en las categorías de ‘Educación Secundaria’ y ‘Universitaria’. Estos resultados permitieron además al centro recibir el ‘Premio a la Excelencia Organizativa’.

El certamen, organizado por la Embajada de China en España en colaboración con los Institutos Confucio de España, tiene como objetivo promover el conocimiento de la lengua y la cultura chinas a través de pruebas lingüísticas, culturales y artísticas.

La competición reunió en Madrid a los mejores estudiantes de chino de los distintos Institutos Confucio de España y se dividió en dos categorías: alumnado de enseñanza secundaria y estudiantes universitarios. El concurso consta de tres fases: un discurso sobre un tema propuesto, en esta edición bajo el lema ‘Persiguiendo el sueño chino, una ronda de preguntas sobre lengua y cultura chinas y, finalmente, una prueba de talento artístico y cultural relacionada con China, en la que los participantes pueden mostrar libremente sus habilidades.

Las representantes del Instituto Confucio de la ULE lograron destacados resultados en ambas categorías. Así, Valeria Mesa obtuvo el segundo premio en la categoría de Educación Secundaria, mientras que Cecilia Llamazares consiguió también el segundo puesto en la categoría Universitaria.

Asimismo, en la categoría de Educación Primaria, celebrada previamente en formato online, la alumna Alexia Pérez obtuvo igualmente una destacada participación. Como reconocimiento al trabajo desarrollado y a los resultados obtenidos, el Instituto Confucio de la ULE recibió además el ‘Premio a la Excelencia Organizativa’.