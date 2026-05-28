El pleno de San Andrés se vuelca con Pinilla para que no pierda el tren de ayudas para rehabilitar el barrio.Virginia Moran

La idea de convertir el barrio obrero de Pinilla, de 80.000 metros cuadrados, en el Villages español, con casas sin barreras para personas mayores, un centro socio sanitario y cultural que ejerciera de madre y padre de los vecinos y calles paseables con espacios verdes, todavía puede ser realidad.

Tras 72 viviendas y un parque reformados por impulso del Ministerio, la Junta y el Ayuntamiento de San Andrés (2,6 millones), el ambicioso proyecto de 16 millones para llevar a las 938 viviendas se quedó cortocircuitado dos años por no pedir a tiempo la continuidad de las ayudas.

Sin embargo, Pinilla tiene otra oportunidad para continuar su sueño, acceder a las subvenciones del plan estatal de viviendas. Solo necesita que el Ayuntamiento de San Andrés haga los deberes, presente la documentación y disponga de consignación presupuestaria.

El tiempo apremia y la arena del reloj se agota este octubre. Cuestión de la que todos los grupos de la Corporación se hicieron eco en el pleno mostrando unanimidad para que el barrio no pierda ese tren. Vox presentó una moción que acabó siendo de todos para llegar a tiempo a las nuevas ayudas ERRP 2026-2030, que abren una ventana de 348 millones estatales para CyL para accesibilidad y movilidad urbana.

El concejal Fernando Prieto Olite advirtió que de no llevarse a tiempo "Pinilla se queda fuera de poder proseguir la reforma del barrio cinco años y con ella hasta ahora ha conseguido que sus viviendas se revaloricen un 80% a parte de dignificarlas".

La no adscrita considera que esa mejora del barrio "no es un capricho y hay que hacer los deberes", mientras Cs ve "una oportunidad real para los vecinos de Pinilla, pero para acceder a las ayudas el ayuntamiento tiene que tener la liquidación de 2025 hecha, la cuenta general y el presupuesto. Ojalá me equivoque, pero ante la dinámica de este equipo de gobierno no me hace pensar que van a mover ficha a tiempo".

IU ve que hay que exigírselo a UPL "que lo haga". Recordó que en el banco hay 27 millones que el equipo de gobierno podría tocar "si hubieran ido a negociar al ministerio para que suavizará el plan de ajuste y tuvieran la liquidación y la cuenta al día ".

El PSOE defendió su gestión del ARRU de Pinilla firmado en 2019 con aportación de más de 770.000 euros de San Andrés, 1,9 millones de la Junta y más de 200.000 euros del ministerio para dos anualidades. Aseguró que dejaron encauzada la continuidad en 2024, y acusó a UPL de "no haber hecho nada y mentir". Por eso les instan a "no perder otra vez el tren".

El PP también sacó pecho diciendo que los ARRUs los pusieron en marcha los populares y cree que "no es aceptable que con los buenos antecedentes y la experiencia ya vivida con el plan en Pinilla se hay dejado pasar la convocatoria de ayudas". Pide "retomar el trabajo y llegar a tiempo en octubre".

El leonesista Alejandro Calvo reafirmó "el compromiso con el barrio de Pinilla", pero matizó que "requiere de aportación económica de unos 300.000 euros y depende de la capacidad de inversión del Ayuntamiento. El arquitecto ya está trabajando en ello, pero hace falta compromiso de gasto para tres años".

Pinilla también centró otra moción de Cs apoyada por todos para solicitar a la Consejería de Sanidad que el futuro edificio de rehabilitación se construya a la derecha y no a la izquierda de la entrada actual del centro de salud para no arruinar el parque de Gelo Arizmendi.

Calvo afirmó que en marzo ya se mandó a la consejería esa propuesta y se reservará ese suelo, además de instar al regreso de las urgencias.