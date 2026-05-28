Un tren se avería en Asturias y obliga a los pasajeros a viajar a León en autobús

El tren Alvia Gijón-León parmanece parado en la estación Asturiana ante el cierre de la Varirante de Pajares.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un fallo mecánico en el tren 4061 ha obligado a activar un Plan Alternativo de Transporte por carretera que ha afectado a decenas de pasajeros en ambas direcciones de la línea.

Por un lado, los viajeros que se dirigían hacia el sur han sido trasladados en autobús hasta Gijón y reanudarán la marcha en tren desde León. Además, al llegar a la estación de Madrid-Chamartín, aquellos con destino a Alicante deberán realizar un cambio de vía para tomar el convoy correspondiente y completar su viaje con normalidad.

Por otro lado, la avería ha obligado a suprimir el tren 4140 hasta León.

Aunque se desconoce el número exacto de usuarios afectados, la cifra se estima en varias docenas.