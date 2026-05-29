Defensa ofrece 53 plazas de tropa para trabajar en las bases de León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La nueva convocatoria de reclutamiento para el ingreso en la Escala de Tropa y Marinería incluye 52 plazas para las bases leonesas. De ellas, 35 se integrarán en el Ejército de Tierra, mientras que las 17 restantes tendrán como destino la Academia Básica del Aire y del Espacio, en La Virgen del Camino.

Defensa hizo públicas ayer las vacantes para este segundo ciclo, que contempla un total de 4523 plazas distribuidas entre el Ejército de Tierra (3.200), la Armada (693) y el Ejército del Aire y del Espacio (630).

El proceso para incorporarse el ejército en León en la escala de tropa se desarrollará, inicialmente, entre los meses de junio a octubre, en el Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa en León con el proceso de selección. El subdelegacción, además de en la web de reclutamiento, se puede acceder a toda la información necesaria para participar en el proceso, que comenzará como una cita previa para la primera fase (concurso/oposición) que se realizará a través de la página web del Ministerio de Defensa. Los plazos para solicitarla serán entre el 01 de junio hasta el 12 de julio. Los aspirantes realizaran la segunda fase (reconocimiento médico y pruebas de aptitud física), en los meses de septiembre y octubre y el 3 de noviembre los aspirantes a los que se les asigne una de las plazas se incorporarán a sus centros de formación.