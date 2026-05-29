El rastro del 21 de junio estrenará en León el horario de jornada completa

San Juan le concederá al rastro de León la gracia de convertirse en vespertino por primera vez en su historia. La cita del domingo 21 de junio, en vísperas de las fiestas de la ciudad, se aprovechará este año para poner a prueba la propuesta de los cerca de 380 vendedores ambulantes de extender la duración a la tarde. No se cerrará a las 15.00 horas como el resto de jornadas dominicales, sino que los puestos podrán vender hasta las 21.00 horas.

La petición de prolongar el rastro de la capital leonesa la atiende el Ayuntamiento como excepción para uno de los dos domingos que abarcan las fiestas de San Juan y San Pedro. Se opta por el primero, día 21 de junio, en lugar del 28 del mismo mes, con el ánimo de que se demuestre que puede convertirse en una actividad más dentro del programa festivo, no sólo en la cita de junio, sino en octubre por San Froilán y otros eventos.

El empeño en «sentar un precedente» de un rastro a jornada completa lo defenderán este domingo 21 de junio los comerciantes «con mucho entusiasmo», como avanza su portavoz, Aarón Fernández, quien incide en que van a «demostrar que funciona y se podría repetir en otras fiestas». «Se puede aprovechar», insiste el representante de los vendedores ambulantes que se coloca cada domingo en el paseo de Papalaguinda, desde la glorieta de Guzmán hasta desembocar en las inmediaciones de la plaza de toros, donde se arraciman los puestos de antigüedades más típicos.

La idea salió de los vendedores para poder «intentar reinventar un poco el rastro e incentivar las ventas por cómo está la situación», explica Aarón Fernández. Aunque «el rastro todavía tira y tiene afluencia porque viene mucha gente por la costumbre de pasear», cada vez hay «menos personas mayores y los jóvenes son más de comprar por internet», detalla el portavoz del colectivo. Como consecuencia, la caja «ha bajado un poco, sobre todo por esta competencia online», aunque la cita dominical mantiene su fuerza, «con clientes que vienen de fuera por la fama que tiene el mercadillo de León», como anota el vendedor ambulante, que también participa en las citas entre semana de la plaza Mayor y Papalaguinda, donde «se nota todavía más la caída».

Para paliar esta merma, los vendedores ambulantes confían en propuestas como la prolongación del rastro del domingo 21 de junio, que les servirá como «una inyección y un incentivo», por lo que agradecen al equipo de gobierno del Ayuntamiento de León que les «tenga en cuenta». «Estamos orgullosos de nuestra ciudad y queremos colaborar también, que se vea que no sólo nos quejamos, sino que también tenemos propuestas constructivas», resume Aarón Fernández.