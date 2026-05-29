El alcalde de León reclama un congreso federal en el PSOE y Cendón le acusa de apoyar a la derecha

La guerra abierta por los casos judiciales en el PSOE nacional se replica en León. Después de que el alcalde, José Antonio Diez, insistiera en que «la situación no es la mejor posible, ni en el Gobierno ni en el partido», reclamara un congreso extraordinario federal de su partido y apuntara que las elecciones generales «dependen fundamentalmente de si los socios de gobierno retiran su apoyo o lo mantienen», el secretario provincial y líder de los socialistas leoneses, Javier Alfonso Cendón, defendió que «lo primero que debería hacer» el primer edil es «mostrar un mínimo respeto institucional y político hacia el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez». «Se puede discrepar, debatir o defender posiciones distintas, pero utilizar permanentemente las siglas socialistas para atacar al principal activo político de la izquierda en España no es valentía ni independencia: es hacerle el trabajo a la derecha desde dentro», trasladó el diputado nacional.

El nuevo cruce se da tras deslizar Alfonso Cendón que Diez se halla más cómodo cerca del PP que del PSOE. Si tengo que elegir entre estar cerca de Cerdán, de Koldo o de Ábalos y, lamentablemente, tengo que decir también ahora mismo, dado lo que se ve del propio presidente, pues que así es mejor», contestó el alcalde. Sobre estas nuevas declaraciones, el secretario provincial insistió en que «resulta llamativo que quien ya reconoce abiertamente que se siente más cómodo cerca del PP que del PSOE pretenda ahora dar lecciones al Partido Socialista sobre democracia interna y congresos federales».

No se frenó ahí Alfonso Cendón. El líder provincial insistió en que «aún resulta más grave el ataque a José Luis Rodríguez Zapatero». «Hablar con desprecio de un presidente socialista que amplió derechos, modernizó España, sacó adelante leyes históricas y defendió siempre a León demuestra hasta qué punto algunos han decidido sustituir el proyecto colectivo por el personalismo y el titular fácil. Zapatero pasará a la historia por transformar este país; otros quedarán únicamente por sus ruedas de prensa contra su propio partido», atacó el diputado nacional al alcalde de la capital leonesa.

Frente a las recomendaciones de Diez para que «se dedique a lo suyo, que es pelear por los proyectos de León en Madrid, que es lo que tiene que hacer, trabajar por León», Alfonso Cendón recalcó que es lo que hace: «defender a León donde corresponde y defender las siglas con las que me presento a las elecciones». «Él debería dedicarse también a lo suyo como alcalde, porque León sigue teniendo calles franquistas incumpliendo la Ley de Memoria Democrática, mientras el Ayuntamiento veta homenajes a represaliados del franquismo impulsados por la ARMH, incluso cuando uno de esos represaliados fue concejal del propio Ayuntamiento de León. Eso sí debería avergonzar a cualquier socialista», atacó el secretario provincial del PSOE.

Alfonso Cendón recalcó que Diez, «como secretario general de la Agrupación de León, tenía la obligación de representar a la militancia leonesa y no lo hizo». «No acudió al congreso provincial, desapareció en campaña electoral y llegó incluso a dejar plantado al presidente del Gobierno cuando tocaba estar a la altura de su responsabilidad institucional y política», abundó el líder del PSOE.

Para rematar, Alfonso Cendón reseñó que a Diez, «antes de intentar dar lecciones sobre democracia interna a nivel federal, quizá le convendría empezar por algo más básico: respetar a la militancia, respetar las siglas con las que uno gobierna y cumplir la ley en su propia ciudad». «Porque para hablar en nombre del PSOE no basta con conservar el carné. Hay que defender el proyecto socialista también cuando vienen mal dadas. Y para exigir congresos federales, al menos conviene aparecer por los congresos provinciales», remarcó el líder.