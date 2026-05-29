El Ayuntamiento de León se une para reclamar a la Junta que atienda la demanda de nuevos ciclos de FP

El Pleno del Ayuntamiento de León sumó este viernes la unanimidad del PSOE, UPL, Vox e, incluso el PP tras atenderse sus enmiendas, para sacar adelante la moción en la que se insta a la Junta a “seguir atendiendo de manera prioritaria las

demandas trasladadas por los centros educativos leoneses para la ampliación de la oferta de Formación Profesional”.

El acuerdo reseña que “resulta imprescindible reforzar la apuesta por la Formación Profesional en León, garantizando una oferta suficiente, diversificada y adaptada a las necesidades presentes y futuras de su tejido económico”.

En el texto se insiste en la necesidad de “seguir ampliando la implantación de nuevos ciclos formativos en la ciudad de León y su área de influencia, especialmente en los ámbitos tecnológico, sanitario y de hostelería y restauración, por su carácter estratégico para el desarrollo económico local”, además de que insiste en que se impulse “la ampliación de la oferta de ciclos de grado superior, en relación con la evolución de la demanda educativa y las necesidades del mercado laboral”.

La moción, a la que el PP añadió la apostilla de “seguir” para atenuar las reclamaciones que incidían sobre la Junta, se extendió con la solicitud de que continúe el aumento de “la dotación de recursos humanos, infraestructuras y equipamientos en los centros educativos que imparten Formación Profesional”, así como “fomentar la colaboración entre los centros de Formación Profesional y el tejido empresarial leonés, fortaleciendo especialmente los programas de FP Dual”.

Como cierre, el acuerdo incide en “instar a la Junta a seguir avanzando en el desarrollo de una planificación estratégica de la Formación Profesional en la ciudad de León, en coordinación con los agentes sociales, económicos y educativos”.