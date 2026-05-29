Corte de tráfico en una de las principales calles de León el 1 y 2 de junio

Corte de tráfico en la calle Astorga de León los días 1 y 2 de junioRamiro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Policía Local del Ayuntamiento de León informa del corte al tráfico rodado en la calle Astorga los próximos 1 y 2 de junio debido a trabajos de saneamiento.

El corte afectará al tramo situado a la altura del número 13 y se producirá en horario de 8:00 a 15:00 horas ambos días.

Desde el consistorio recomiendan a los conductores que planifiquen con antelación sus desplazamientos y utilicen rutas alternativas durante esas horas para evitar molestias. Se ruega atender las indicaciones de la Policía Local y la señalización específica que se instalará en la zona.