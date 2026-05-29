León no es ajeno a la volatilidad mundial y exportó 196 millones menos en 2025

Presentación del informe de comercio exterior en la sede de la Cámara en LeónRAMIRO

La balanza de comercio exterior de León se mantuvo positiva en 2025. Sin embargo, se produjo un movimiento de péndulo en el cual el descenso de las exportaciones en 196 millones (hasta los 1.438 millones) se compensó con el alza de las importaciones en 224 millones (hasta 1.036 millones).

Son datos del informe ofrecido está mañana por la Cámara de Comercio de León. El presidente de esta institución, Javier Vega, explicó que el comercio exterior no es ajeno a los principales movimientos de las guerras y el cierre del estrecho de Ormuz, con encarecimiento de materias como el cobre un 35%, del aluminio un 40% y de los derivados del petróleo como los plásticos un 50%. Esos incrementos y la escasez "afectan mucho a las exportaciones e importaciones leonesas".

Recordó que las exportaciones llevan ya dos años retrocediendo y en este primer trimestre de 2026 la tendencia se mantiene y, aunque la balanza comercial sea positiva, reconoció que "no me suena bien que cada vez exportemos menos e importemos más".

Desgranó que el principal mercado de León donde se compra y vende es la UE (el 60%) e insistió en que "en este momento de tanta volatilidad donde no sabemos si hay guerra, paz... Afecta mucho al comercio exterior".

El profesor de la Universidad que efectuó el estudio del año 2025 añadió que las exportaciones bajaron singularmente el año pasado principalmente por el descenso de ventas a Portugal de agroalimentación (carne, conservas, cereales) y productos químicos (de limpieza, pañales, higiene personal, perfumes, capilares). Por eso se atreve a decir "que son productos de supermercado y ese descenso puede deberse a un cambio de distribución de las plataformas logísticas, porque no son materias que se produzcan en León pero sí que se distribuyen desde aquí".

En cambio se incrementaron las ventas al exterior de maquinaria mecánica, químico farmacia y alimentación, sobre todo, vino, carne de bovino (porque la de porcino bajó por el mercado asiático), patatas y leche.

No obstante, pese a las fluctuaciones en 2025, el sector agroalimentario leonés lidera las exportaciones desde la provincia con ventas de 438 millones, seguida de los productos eléctricos (205 millones).

En la investigación de los 1.200 productos que se exportan destacó un grupo de 25 que en la economía Leonesa permiten "una ventaja competitiva" y son el cable eléctrico, partes de motores, la pizarra, el queso y chapa y tiras de aluminio, sobre todo.

En importaciones nuevamente es la agroalimentación quién lidera el ranking leonés, seguida de productos farmacéuticos y metálicos como acero y aluminio, y maquinaria.

"Compramos y vendemos productos similares y no es malo, sino bueno, porque es intraindustria", explicó.

Los clientes principales de León son los países vecinos de Francia y Portugal, a pesar del descenso en este último. Por detrás EE UU por maquinaria, Italia por el queso, Alemania, Países Bajos y Suiza que emerge como gran comprador de vinos de León.

Los proveedores de León son EE UU y China.

Este primer trimestre de 2026 las importaciones han bajado un 6,6% y las importaciones han crecido un 2,4%, pero el experto advirtió que "quedan tres trimestres" y esos datos son provisionales.

Remarcó que el número 1 en exportaciones por su valor es el cable eléctrico, la maquinaria, la pizarra, medicamentos y aluminio, que se ha retrocedido además de en Portugal, en República Dominicana precisamente por el cable, en Japón por la carne y en Bélgica por los productos químicos. Solo en Portugal este primer trimestre las exportaciones cayeron en 10,25 millones.

En el lado positivo, los países donde León crece es en Polonia por productos farmacéuticos, en EE UU por la madera y el aluminio, Reino Unido por la pizarra y Corea del Sur por el porcino.

El sector cárnico tuvo gran vaivén por la venta de la principal empresa a otra de tamaño mayor y un cambio en el lugar desde donde se exporta.

De ahí que Javier Vega reclame que "se cuide a las empresas Leonesas porque si no se pueden deslocalizar y eso sí que afectará a nuestra balanza". También cree que hay que reclamar mejor logística con el desarrollo del Corredor Atlántico, el nudo del Manzanal y la terminal de carga del aeropuerto.