El Ayuntamiento de León aprueba el protocolo de gestión ética de sus 84 colonias felinas

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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León ha aprobado en su sesión de esta mañana el nuevo Protocolo Municipal de Gestión de Colonias Felinas, un documento normativo de duración indefinida que regula, por primera vez de forma integral, la gestión ética de los gatos comunitarios en todo el término municipal. Enmarcado en la legislación estatal (Ley 7/2023) y autonómica vigente, este protocolo establece como método oficial obligatorio el sistema CER (Captura, Esterilización y Retorno) con el doble objetivo de garantizar el bienestar animal y asegurar una óptima convivencia vecinal mediante el control poblacional.

En el momento de la entrada en vigor de esta normativa, el municipio de León cuenta con un censo oficial de 84 colonias felinas categorizadas, que aglutinan a un total de 671 ejemplares.

A partir de ahora, queda prohibida cualquier actuación de eliminación indiscriminada, traslado injustificado o sacrificio no autorizado de estos animales, blindando por ley su protección. Las intervenciones se basarán en una estrategia de tres ejes: la esterilización masiva para frenar el nacimiento de nuevas camadas, campañas intensivas para la reducción drástica del abandono y el fomento de la adopción de aquellos ejemplares que por su carácter sociable o estado de salud puedan integrarse en un hogar.

El texto define con claridad las funciones, derechos y obligaciones de todos los actores implicados, coordinando los recursos del propio Ayuntamiento con el trabajo altruista de voluntarios autorizados, asociaciones protectoras sin ánimo de lucro y profesionales veterinarios. Para garantizar el éxito del programa y mantener unas condiciones estrictas de higiene, salud pública y seguridad ambiental, el Consistorio mantendrá actualizado de forma permanente un censo municipal con el registro minucioso de altas, bajas, incidencias y esterilizaciones.

En el apartado sanitario, los felinos dispondrán de un control veterinario periódico que incluirá valoración clínica, desparasitación, tratamientos y vacunaciones cuando proceda.

La atención a los gatos enfermos o lesionados queda garantizada gracias a los protocolos derivados del convenio de colaboración existente entre el Ayuntamiento de León y la Fundación General de la Universidad de León (FGULEM).

Únicamente se contemplará la eutanasia por estrictas causas humanitarias o sanitarias, bajo criterio clínico, cuando el sufrimiento del animal sea irreversible. Asimismo, para velar por el cumplimiento y la evolución de este marco, el Ayuntamiento impulsará campañas de concienciación sobre tenencia responsable y contempla la creación de una Comisión Municipal de Seguimiento integrada por técnicos, representantes locales, veterinarios y entidades colaboradoras.

Formación para responsables de colonias

Paralelamente, el Ayuntamiento de León ha programado una formación destinada a responsables de colonias felinas que se va a desarrollar en el Hospital Veterinario de la Universidad de León el lunes 1 y el miércoles 3 de junio en horario de 17:00 a 20:00 horas.

Una formación que, tras la aprobación del nuevo protocolo de actuación, pretende unificar los criterios técnicos-sanitarios y respetuosos para gestionar las colonias de felinos en la ciudad. Se abordarán las siguientes cuestiones: introducción a la gestión de las colonias felinas y cuidado diario; comportamiento, bienestar y salud felina; gestión emocional y dilemas éticos; método CER y control poblacional y actuación ante situaciones frecuentes y urgentes.

Las charlas serán de forma presencial y en directo por Google Meet y se graban para las personas que no puedan acudir.