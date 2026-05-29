Gobierno, Guardia Civil y Policía Nacional refuerzan la seguridad del Camino de Santiago en León con el Plan Seguridad Jacobea 2026

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El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha presentado en Mansilla de las Mulas el dispositivo especial de seguridad desplegado por Guardia Civil y Policía Nacional en el Camino de Santiago a su paso por la provincia, dentro del Plan de Seguridad Jacobea 2026 integrado en el Plan Turismo Seguro 2024-2027 del Ministerio del Interior.

Acompañado por el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de León, Julio Andrés Gutiérrez; el comisario jefe provincial de Operaciones de la Policía Nacional, José Luis de Prado Fernández; y la alcaldesa de Mansilla de las Mulas, Vicenta García, Alaiz Moretón ha subrayado que el Camino de Santiago “forma parte de la identidad, la historia y también del presente de León”, una provincia por la que discurren cerca de 210 kilómetros del Camino Francés, casi la mitad del trazado jacobeo en Castilla y León.

El subdelegado ha destacado que el objetivo del operativo es “garantizar que quienes recorran el Camino lo hagan con tranquilidad, seguridad y la mejor experiencia posible”, mediante un dispositivo que combina labores de prevención, vigilancia, acompañamiento y asistencia a peregrinos a lo largo de toda la ruta.

Más de 55.000 peregrinos

Durante 2025 más de 55.000 peregrinos pasaron por la provincia de León, con una media diaria superior al centenar de caminantes y una creciente presencia internacional y femenina. Ante este incremento de afluencia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizaron más de 6.390 actuaciones vinculadas al Camino de Santiago, entre ellas auxilios, rescates, controles preventivos e identificaciones. Los datos reflejan además una baja incidencia delictiva, con únicamente cuatro hurtos al descuido y un robo con violencia registrado durante el pasado año.

En este mismo sentido, en lo que va de 2026 ya se han desarrollado más de 2.700 actuaciones relacionadas con el Camino, incluyendo labores de ayuda e información a peregrinos, contactos con albergues y establecimientos hosteleros, controles preventivos y servicios de vigilancia y seguridad.

Operativo de Guardia Civil

El operativo desplegado en León por parte de Guardia Civil cuenta con patrullas de Seguridad Ciudadana, USECIC, GREIM, SEPRONA, Agrupación de Tráfico, unidades cinológicas y la Oficina Móvil de Atención al Peregrino (OMAP), además de medios tecnológicos y apoyo aéreo.

El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de León, Julio Andrés Gutiérrez, ha destacado que el Plan de Seguridad Jacobea constituye “uno de los dispositivos policiales más importantes” que desarrolla la Guardia Civil en la provincia y ha recordado que se aplica de forma continuada desde 2007. Asimismo, ha puesto en valor el trabajo de la Oficina Móvil de Atención al Peregrino (OMAP), que presta servicio diario a lo largo de la ruta y que este año incorporará la posibilidad de presentar denuncias telemáticas mediante tabletas digitales. “Queremos que todos los peregrinos sepan que tienen a la Guardia Civil a su disposición durante el Camino. Nuestro objetivo no es solo prevenir delitos, sino también prestar auxilio, atención y acompañamiento a quienes recorren la ruta”, ha señalado.

Además, el dispositivo incorpora cooperación internacional mediante la participación de agentes de policías extranjeras para reforzar la atención a peregrinos de otros países, especialmente durante los meses de mayor afluencia.

Dispositivo Policía Nacional

Por su parte, Policía Nacional, que centra su trabajo en las ciudades de León, Astorga, San Andrés del Rabanedo y Ponferrada, cuenta con Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Brigada Provincial y Local de Seguridad Ciudadana de León (BRISEG) y Participación Ciudadana. Un servicio que se completa con la unidad de medios aéreos con drones y el Vehículo Integral de Documentación (VIDOC).

El comisario jefe provincial de Operaciones, José Luis de Prado Fernández, ha subrayado que la incidencia delictiva en el Camino de Santiago a su paso por las zonas de competencia de la Policía Nacional continúa siendo “muy reducida”. Durante 2025 únicamente se registraron ocho denuncias relacionadas con peregrinos y en lo que va de 2026 solo se ha denunciado el hurto de una bicicleta eléctrica, cuyo presunto autor fue identificado. De Prado ha destacado además la coordinación permanente con ayuntamientos, albergues, establecimientos hosteleros, policías locales y Guardia Civil, así como la asistencia que presta la Policía Nacional a los peregrinos que sufren la pérdida o sustracción de documentación para facilitar que puedan continuar su viaje o regresar a sus países de origen.

Por su parte, la alcaldesa de Mansilla de las Mulas, Vicenta García, ha agradecido que la presentación del Plan de Seguridad Jacobea se haya celebrado en la localidad y ha destacado el papel de la villa como uno de los enclaves históricos más relevantes del Camino Francés. Asimismo, ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento para que los peregrinos encuentren en Mansilla de las Mulas un lugar acogedor y seguro, recordando la importancia que la Ruta Jacobea tiene para la actividad social, cultural y económica del municipio.

Alaiz Moretón también ha puesto en valor la campaña “No caminas sola”, impulsada por Policía Nacional y Guardia Civil, en colaboración con la Unidad contra la Violencia de Género, para reforzar la seguridad de las mujeres peregrinas que realizan el Camino en solitario, promoviendo herramientas como AlertCops y el sistema “Guardián del Camino”.

El subdelegado ha agradecido el trabajo de Guardia Civil y Policía Nacional, así como la colaboración de ayuntamientos, asociaciones y entidades vinculadas al Camino, y ha insistido en que “el Camino de Santiago en León es una ruta segura gracias al esfuerzo coordinado de todas las administraciones y servicios implicados”.