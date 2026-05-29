La Universidad de León ya puede ofertar la titulación de Medicina para el próximo curso

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El compromiso la Junta de Castilla y León con la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Burgos (UBU) y León (ULE), el de Veterinaria en la Universidad de Salamanca (USAL) y el de Farmacia en la Universidad de Valladolid (UVA) continúa con paso firme. Estas nuevas titulaciones posicionarán a las universidades de la Comunidad y a la propia Castilla y León como referentes en excelencia y modernidad, a la vez que se atiende una demanda histórica de las instituciones académica y gran parte de la sociedad.

Esta misma mañana la Consejería de Educación, a través de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL) ha emitido el informe definitivo favorable para los grados de Medicina y Veterinaria, en la UBU y ULE y en la USAL, respectivamente. La titulación de Farmacia en la UVA ya contaba con este dictamen positivo desde finales de abril.

Estos informes implican que, a partir del próximo miércoles 3 de junio cuando se abre el plazo de preinscripción obligatoria, las cuatro universidades de la Comunidad podrán ofertar a los estudiantes interesados las 72 nuevas plazas para el Grado en Medicina de la Universidad de Burgos; las 80 de la titulación en León; las 90 de Veterinaria de la Universidad de Salamanca; o las 60 plazas de Farmacia de la UVA.

De este modo, el proceso continúa avanzando conforme al calendario previsto, quedando únicamente pendientes los últimos trámites administrativos para completar la implantación definitiva de los estudios. En cualquier caso, las universidades ya pueden ofertar estas titulaciones de cara al curso 2026-2027.