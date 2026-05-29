Guardia Civil y Policía Nacional auxilian a una persona en la jornada de exposición de seguridad para el Camino de Santiago
El afectado sufrió un accidente durante el evento
Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han prestado auxilio a una persona que sufrió un percance. Los efectivos reaccionaron con rapidez para atender a la víctima del accidente en el mismo recinto donde se encontraban desplegados.
El suceso se produjo concretamente en el marco de una jornada de exposición de medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Este evento estaba dedicado en exclusiva a la seguridad para el Camino de Santiago, contexto en el que se realizaba la exhibición y donde los agentes tuvieron que intervenir de urgencia.