El Hospital de León acoge la despedida a 70 médicos residentes

Setenta residentes del Área Sanitaria de León (52 del Hospital y 18 de Atención Prima), que finalizan este año su formación, recibieron ayer sus diplomas de manos de sus tutores, en un acto en el Hospital de León presidido por los gerentes de Atención Hospitalaria, Alfonso Rodríguez-Hevia, y Atención Primaria, Charo Viloria.

El pasado 20 de abril se despidió a los 21 EIR.